Czołowe zderzenie na krajowej "trójce". Cztery osoby poszkodowane [ZDJĘCIA]

- Dziś o godzinie 11:30, nasza jednostka otrzymała wezwanie do wypadku drogowego, na Drodze Krajowej numer 3, na wysokości miejscowości Dargobądz. Po przybyciu na miejsce okazało się, że doszło do zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych, a 4 osoby zostały ranne, doszło również do wycieków płynów eksploatacyjnych z obu pojazdów. Droga została zablokowana w obu kierunkach. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz neutralizacji płynów zalegających na drodze przy użyciu sorbentu - relacjonują druhowie z OSP Wolin.