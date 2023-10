Czas wrócić na studia! Tak bawiliście się w klubie studenckim Pinokio we wrześniu [ZDJĘCIA] red.

Przyszedł październik, więc to czas kiedy studenci wracają do uczelnianych ławek. Sprawdzamy jak bawiliście się w ostatni miesiąc studenckich wakacji. Zobaczcie jak bawił się Szczecin we wrześniu w klubie studenckim Pinokio!