Covidowy raport prezydenta Szczecina. Bezrobocie rośnie, ale wcale nie gwałtownie

- My jako samorząd mamy w tej walce zadania wspomagające, bo główne zadania należą do ministerstwa zdrowia i sanepidu - mówił Piotr Krzystek , prezydent Szczecina.

W ubiegłym roku na walkę z pandemią w Szczecinie wydano 34 mln zł z zaplanowanych 38 mln zł. W tej kwocie jest 10 milionów złotych na fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorców. W rezerwie budżetowej pozostaje jeszcze ok. 8 mln zł.

W ramach tarczy antykryzysowej wpłynęło do szczecińskiego urzędu pracy prawie 36 tys. wniosków. Pieniądze otrzymało prawie 33 tys. przedsiębiorców na łączną kwotę prawie 196 mln zł.

- To oznacza, że jesteśmy w okolicach ok. 4 procent stopy bezrobocia. Nie jest to jeszcze niebezpieczna liczba, ale ta tendencja jest zauważalna, choć jak widać największy wzrost bezrobotnych był w marcu, kiedy jako bezrobotne zarejestrowały się 553 osoby. W grudniu już tylko sto osób - mówił Piotr Krzystek.

W grudniu 2020 r. zarejestrowanych było już 7177 osób. To prawie trzy tysiące osób więcej niż w lutym ub.r.

Przedsiębiorcy nadal mogą liczyć na wsparcie związane z preferencyjną stawką czynszu za dzierżawę lokali użytkowych oraz za zajęcia pasa drogowego pod ogródki restauracyjne. Trwają przygotowania do uruchomienia programu dotacyjnego dla organizacji pozarządowych o wartości 300 tys. zł.

Sporo uwagi prezydent poświęcił akcji szczepień przeciwko koronawirusowi.

- Jesteśmy gotowi to tych działań. Jesteśmy odpowiedzialni za transport do punktów szczepień dla osób z niepełnosprawnością oraz w wyjątkowych sytuacjach dla osób powyżej 70 roku życia, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień. W MOPR utworzono specjalną infolinię. Gotowa jest też nasza przychodna, która może zaszczepić tysiąc osób tygodniowo, ale jak wiemy na razie każda placówka dostaje o 30 szczepionek, więc ten program szczepienia seniorów rusza, ale w tym tempie będzie długotrwały - mówił prezydent.

W szczecińskich domach opieki społecznej zaszczepiono do tej pory w ramach grupy "0" - 458 na 539 pracowników zgłoszonych do szczepienia. W ramach grupy "1" zaszczepiono 387 podopiecznych z 446 zgłoszonych.

W związku z powrotem do szkół części uczniów, wydział oświaty przygotował pakiet zaleceń, informacji, dobrych praktyk, które mają minimalizować negatywne skutki pandemii w szkołach. To m.in. dni adaptacyjne, pomoc psychologiczna, indywidualna, webinaria dla rodziców, listy dyrektorów do rodziców.