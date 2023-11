Coraz bliżej święta! Już w piątek rozpoczyna się Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy

Co jest znakiem, że Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie wkrótce ruszy? To charakterystyczne drewniane domki, a w nich pyszne domowe przetwory, pieczywo, wyselekcjonowane wędliny, miody i bakalie w sam raz do świątecznych wypieków, albo gotowe słodkości. Pierogi, dania na wynos, łazanki czy pieczone ziemniaczki – te zapachy będą unosić się nad jarmarkiem i kusić niejednego łasucha.

Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy to już tradycja. Po raz kolejny w samym centrum miasta staną drewniane, świąteczne domki aby wprowadzić nas w magiczny czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Będzie można zrobić świąteczne zakupy, skosztować smacznych, regionalnych produktów, znaleźć wymarzony podarek pod choinką czy napić się ciepłej czekolady lub grzanego wina w specjalnych szczecińskich kubeczkach. W tym roku jarmark odbędzie się w dniach 1-23 grudnia! Chociaż Jarmark Bożonarodzeniowy kojarzy się głównie z urokliwymi, drewnianymi domkami i świątecznymi produktami, unoszącym się zapachem korzennych przypraw i słodkimi przekąskami, to ma on do zaoferowania dużo więcej. W tym roku w czasie trwania Jarmarku będzie można spędzić czas bardzo kreatywnie i aktywnie. Poszukiwania Elfów i świąteczne quizy Psotne Elfy kryjówki znalazły na terenie Jarmarku oraz w alei Wojska Polskiego. Szukanie tych małych świątecznych krasnali będzie świetną rozrywką dla całej rodziny. Ci, którzy odnajdą najwięcej psotnych skrzatów i zrobią im zdjęcia, mogą zgłosić się do Centrum Informacji Turystycznej po pamiątkowe magnesy. Ale odnajdywanie Elfów to nie jedyna nasza bożonarodzeniowa zabawa. Zapraszamy rodzinne drużyny albo ekipy przyjaciół do udziałów w świątecznych quizach. Będziemy sprawdzać wiedzę z przygotowań wigilijnych, znajomość bożonarodzeniowych tradycji i świątecznych filmów. Uczestnicy mogą liczyć na ciekawe nagrody.

Spacery z przewodnikami W każdy weekend miejscy przewodnicy zapraszają na bezpłatne spacery. Wycieczki będą odbywać w różnych miejscach i w różnych językach. Nasi przewodnicy zapoznają słuchaczy z legendami, opowiedzą nieco o jarmarkach bożonarodzeniowych z przeszłości oraz przypomną szczecińskie tradycje pieczenia pierników i nie tylko. Na spacery z przewodnikami zapraszamy w weekendy zarówno na Plac Lotników jak i aleję Wojska Polskiego. Miejscem zbiórek dla spacerów niemieckojęzycznych będzie Centrum Informacji Turystycznej, zaś uczestnicy polskich wycieczek powinni pojawić się pod scenami na Placu Lotników oraz w alei Wojska Polskiego o określonych w programie godzinach.

Karuzela wenecka i koło młyńskie Nie mogło zabraknąć tych atrakcji na naszym Jarmarku. 15-metrowe koło młyńskie, z którego widać piękną panoramę nie tylko na wszystkie place Jarmarku ale i na cały świąteczny Szczecin stanie w Alei Kwiatowej. Z takiej wysokości Jarmark wygląda jeszcze piękniej. Na najmłodszych będzie czekać także karuzela wenecka, która zostanie usytuowana na Placu Adamowicza. Przejażdżka nią, to wielka frajda dla każdego malucha. Drewniany wiatrak To zupełnie nowa, ale jakże piękna atrakcja Jarmarku. Świąteczny wiatrak w Szczecinie pojawi się po raz pierwszy i zdobić będzie Plac Lotników. Konstrukcja to aż 5 kondygnacji, 12 śmigieł oraz 14 metrów wysokości.

Bożonarodzeniowe stroiki i choinki Tego również nie zabraknie. Na Placu Lotników będzie można kupić sobie świąteczne drzewko i przyozdobić w domu, najlepiej ozdobami nabytymi na Jarmarku lub ręcznie wykonanymi, naturalnymi dekoracji. Tych nie zabraknie w Jarmarkowej przestrzeni, wszystkie stroiki, które pojawią się jako dekoracje Jarmarku zostały wykonane przez nas własnoręcznie. Część materiałów pochodziła z odzysku, co pokazuje, że zero waste można też zastosować przy świątecznych dekoracjach. Do czego zachęcamy! Darmowe zwiedzanie Kto jeszcze nie był w Muzeum PRL-u lub w Zduńskich Opowieściach, może odwiedzić te miejsca przy okazji Jarmarku Bożonarodzeniowego. W każdą sobotę i niedzielę drzwi tych instytucji będą otwarte dla wszystkich odwiedzających Jarmark. Dwie sceny Plac Lotników oraz Plac Zgody – to miejsca, w których będzie muzycznie, świątecznie i bardzo wesoło. Na naszych dwóch scenach będzie można zobaczyć spektakle teatralne czy wysłuchać koncertów szczecińskich zespołów. 2 grudnia na scenie na Placu Lotników w rolę narratora świątecznych bajek wcieli się prezydent Szczecina, Piotr Krzystek. Na tej samej scenie nich 6 grudnia pojawi się sam Święty Mikołaj!

Listy do seniorów Święta to czas serdeczności i dobrych uczynków. Taki można zrobić zatrzymując się na krótką chwilę w naszym Jemiołowym Zakątku, gdzie będzie ustawione stoisko do pisania listów do seniorów. Wystarczy kilka ciepłych słów, pozdrowień, symboliczny rysunek, aby na twarzach podopiecznych szczecińskich domów pomocy zagościł uśmiech. Wszystkie listy napisane w trakcie Jarmarku trafią do seniorów jeszcze przed świętami. Bombkodzielnia Jarmark to doskonała okazja do propagowania ekologicznych rozwiązań i edukacji. Nie wyrzucaj – wykorzystaj, a nawet podziel się. Komu zalegają świąteczne ozdoby, może je przynieść do naszej Bombkodzielni! Z pewnością zostaną wykorzystane przez innych. Więc tym samym uda nam się zaliczyć kolejny dobry uczynek. Jednak, ze względów bezpieczeństwa prosimy, aby do Bombkodzielni nie przynosić lampek choinkowych. Zdjęcie na pamiątkę Świąteczna fotobudka oraz punkty sELFie będą idealne do tego, aby wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie. Nasze punkty sELFie idelane nadadzą się pod posty, relacje, rolki i TikToki! Szukajcie świątecznych punktów foto, a Wasze relacje będą miały od groma lajków i serduszek. Nie zapomnijcie oznaczyć #szczecińskijarmark!

Godziny otwarcia Jarmarku na Placu Lotników, Placu Adamowicza i Alei Kwiatowej: poniedziałek–czwartek, w godz. 14:00-20:00

piątek, w godz. 14:00-23:00

sobota, w godz. 10:00-23:00

niedziela, w godz. 10:00-20:00 Godziny otwarcia Jarmarku na Alei Wojska Polskiego: poniedziałek – czwartek, w godz. 16:00 -20:00

piątek, w godz. 16:00-21:00

sobota i niedziela, w godz. 12:00-21:00

