Ciekawe trasy do spacerowania w woj. zachodniopomorskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 1 - 2 czerwca? 10 najciekawszych tras

W woj. zachodniopomorskim nie brakuje tras spacerowych. Przygotowaliśmy dla Was 10 pomysłów. Możecie namówić bliskich i razem poznawać uroki naszego regionu. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Spacerem w woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. zachodniopomorskim, które inni wypróbowali. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 01 czerwca w woj. zachodniopomorskim ma być od 14°C do 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 18% do 39%. W niedzielę 02 czerwca w woj. zachodniopomorskim ma być od 13°C do 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 10% do 33%. 🌳 Trasa spacerowa: Włóczykije Pojezierza Myślibórz "Historyczna wahadłowa" Początek trasy: Lipiany

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 5,06 km

Czas trwania spaceru: 1 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podejść: 0 m

Suma zejść: 0 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Marsch

Trasa wahadłowa, prowadzi po północnych peryferiach Myśliborza. W pobliżu możliwość spotkania obiektów z najnowszej historii Myśliborza, wydarzeń przedwojennych i wojennych, oraz najstarszych sprzed 2500 lat, bo tyle liczy historia grodziska, którego budowę rozpoczął lud kultury łużyckiej.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Włóczykije Pojezierza Dębno "szlak rezerwatów i pomników przyrody" Początek trasy: Lipiany

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,34 km

Czas trwania spaceru: 4 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podejść: 0 m

Suma zejść: 0 m Marsch poleca tę trasę na spacer Trasa zaprasza do pięknych krajobrazów, do jezior i lasów. W każdej z czterech miejscowości na trasie rosną drzewa - pomniki przyrody. Są w tych miejscowościach zespoły parkowo pałacowe w różnym stanie zachowania. Do tego jeszcze rezerwat "Czapli Ostrów". Rezerwat ścisły, lęgowisko czapli siwej. Kiedyś toczyły walki z kormoranami o miejsce na drzewach, ale kormorany przegrały. Do brzegu jeziora dochodzą skrzekliwe odgłosy. Można je doskonale obserwować przez lornetkę.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Wyspy Chrząszczewskiej (Kamień Pomorski) - Pieszy Czarny ver. 2017 Początek trasy: Wolin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,69 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 22 m

Suma podejść: 163 m

Suma zejść: 151 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca JJ_Active Szlak ma charakter liniowy zataczając przy tym pętlę na Wyspie Chrząszczewskiej. Prowadzi z Kamienia Pomorskiego PKS/PKP przez Królewski Głaz do Chrząszczewa. Na zachód od głazu Królewskiego występuje "chaszczowanie" czyli poruszanie się po nieistniejącej ścieżce wśród bujnej roślinności (oczywiście w zależności od pory roku).

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Szlak Solny Początek trasy: Kołobrzeg

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,94 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 9 m

Suma podejść: 22 m

Suma zejść: 24 m Kolobrzeg_REGENERACJA poleca tę trasę na spacer Jest to szlak turystyczny powstały na bazie średniowiecznego traktu handlowego biegnącego z nad morza na południe kraju. Średniowieczni kupcy podróżowali wozami wypełnionymi drogocennym towarem - solą zakupioną w Kołobrzegu - do centralnych regionów kraju. Szlak oznaczono kolorem czerwonym, jego całkowita długość to 152 km, kołobrzeski odcinek to zaledwie 4km. Szlak swój bieg rozpoczyna w Kołobrzegu przy Baszcie Lontowej (zwanej Prochową), kończy się natomiast w krainie jezior na Pojezierzu Drawskim - w miejscowości Czaplinek.

Przebieg szlaku:

Baszta Lontowa (zwana Prochową), ul. Dubois, przejście pomiędzy ul. Giełdową a ul. Budowlaną (chodnikiem, pomiędzy domami), ul. Słowińców, ul. Koszalińska, ul. Grochowska, ul. Bolesława Krzywoustego (wzdłuż drogi nr 163 w kierunku na Białogard), ul. Bolesława Chrobrego (w kierunku na Budzistowo), Budzistowo, ul. Kołobrzeska, Kościół św. Jana Chrzciciela.

Atrakcje, ciekawe miejsca: Baszta Lontowa - przekornie nazywana Basztą Prochową. Jest to jedyny obiekt, który pozostał po średniowiecznym systemie obronnym, który przetrwał do dnia dzisiejszego w całości. Baszta ma cztery kondygnacje, a jej ściany frontowe posiadają liczne zdobienia. W elewacji od strony parku znajdują się otwory strzelnicze.

Budzistowo - miejscowość przed wojną nazywana Altstadt, uznawana za kolebkę miasta Kołobrzeg. To tu w połowie IX w. na terenie obecnej miejscowości powstał gród, który dał początek silnemu miastu. W XIII wieku Kołobrzeg otrzymał prawa lokacyjne i miasto przeniosło się bliżej morza, spowodowało to wyludnienie i upadek pierwotnego grodu.

Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela - jedyny zabytek wczesnośredniowiecznego Kołobrzegu, a zarazem najstarszy obiekt ceglanej architektury sakralnej na Pomorzu Środkowym. Pierwsze wzmianki o kościółku pochodzą już z 1222 roku. Mimo licznych zniszczeń i kolei losu zawsze odradzał się, by przypominać o dawnej świetności słowiańskiego, przedlokacyjnego Kołobrzegu.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: PTTK GORZÓW Rajd Parzeńsko Początek trasy: Lipiany

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,46 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podejść: 504 m

Suma zejść: 514 m Trasę dla spacerowiczów poleca Deiv

Trasa łatwa w większości prowadzi lasami, drogi lekko utwardzone. Parzeńsko to mała wioska z dala od głównych dróg, ciekawa przez swoją historię przedwojenną. Jest się gdzie zatrzymać, są wiaty, miejsce na ognisko i grilla. Zapraszam do odwiedzenia.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: poranny puszcza run :) Początek trasy: Stepnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 12,4 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 185 m

Suma podejść: 1 250 m

Suma zejść: 1 244 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Kubsonix Prawie Puszczygórek :P

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: lasy okalajace Borne Sulinowo Początek trasy: Szczecinek

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,65 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podejść: 1 560 m

Suma zejść: 1 572 m Spacerowiczom trasę poleca WaldiM1952 Lekka trasa w otoczeniu sosnowych lasów.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Wzdłuż Iny Początek trasy: Stepnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,13 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 15 m

Suma podejść: 217 m

Suma zejść: 216 m Spacerowiczom trasę poleca Impatiens

Wycieczka piesza przez Goleniów i dalej wzdłuż rzeki Iny

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Włóczykije Pojezierza Myślibórz "Pętla Park Wojska Polskiego" Początek trasy: Lipiany

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 3,12 km

Czas trwania spaceru: 1 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podejść: 0 m

Suma zejść: 0 m Trasę dla spacerowiczów poleca Marsch

Trasa ma postać pętli, zapoznaje z najbliższymi okolicami północnej części Myśliborza. Prowadzi wzdłuż Jeziora Myśliborskiego, wschodnim skrajem Parku Wojska Polskiego, obok cmentarza komunalnego i wraca ulicą północną do punktu wyjścia.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Szlak Czerwony E-9 Początek trasy: Trzebiatów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 28,56 km

Czas trwania spaceru: 9 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 22 811 m

Suma podejść: 118 442 m

Suma zejść: 118 443 m Trasę dla spacerowiczów poleca Kolobrzeg_REGENERACJA

Przez Kołobrzeg biegnie szlak turystyczny o znaczeniu międzynarodowym, oznaczony kolorem czerwonym. Odcinek kołobrzeski jest tylko małym fragmentem dużego europejskiego szlaku ciągnącego się od Atlantyku przez brzegi Morza Północnego, Morza Bałtyckiego po miejscowość Braniewo na wschodnich rubieżach Polski. Kołobrzeski odcinek to około 12 km. Przebieg szlaku:

ul. Arciszewskiego, ul. Wiosenna, ul. Bałtycka, ul. Solna, ul. Spacerowa, ul. Towarowa, ul. Morska, Bulwar J. Szymańskiego, Al. Nadmorska, Al. Sułkowskiego Atrakcje, ciekawe miejsca: Zespół Szkół Morskich - jedna z niewielu szkół średnich w Polsce kształcąca młodzież w kierunku morskim.

Park Jedności Narodowej - (dawniej lasek Załęże lub Maikuhle) - prawdopodobnie najstarszy park miejski w Polsce.

Port Rybacki - barwne miejsce w, którym można podpatrzeć jak wygląda ciężka praca ludzi morza. w godzinach porannych funkcjonuje tu targ rybny, gdzie można się zaopatrzyć w świeżą rybę „prosto z kutra”

Reduta Solna - wybudowana w latach 1832-1836, stanowiła element systemu obrony portu. Obecnie oblegają ja piraci z morskim programem edukacyjnym. Tuż obok Reduty znajduje się Kołobrzeski Skansen Morski, gdzie będzie można podziewać muzealne okręty wojskowe.

Solne źródło - miejsce gdzie wypływa kołobrzeska solanka, której warto posmakować.

Port Jachtowy - przepiękna marina żeglarska na miarę XXI wieku. Warto poświęcić odrobine czasu na spacer po marinie, gdzie zawijają jachty z różnych zakątków Europy i Świata.

Reduta Morast - inaczej nazywana Redutą Bagienną, wybudowana w latach 1770-1774 na Wyspie Solnej, stanowiła w raz z Fortem Ujście kluczowy punkt obrony portu i ujścia rzeki Parsęty. Współcześnie Reduta została zaadoptowana na potrzeby tawerny żeglarskiej.

Regionalnego Centrum Kultury oraz scena plenerowa

Latarnia morska - wysokość 26 metrów, zasięg światła 16 mil morskich, wybudowana w 1945 roku na miejscu Fortu Ujście, który w latach 1770-1774 bronił wejścia do portu.

Pomnik Zaślubin Polski z Morzem - upamiętniający symboliczne zaślubiny Polski z morzem 18 marca 1945. Z pomnikiem wiąże się legenda mówiąca, iż przejście z jednej strony pomnika na drugą przez prześwit pod pomnikiem (na bezdechu), przynosi spełnienie się wcześniej pomyślanego życzenia.

Molo - wielokrotnie przebudowywane i modernizowane, zostało zniszczone podczas wojny. Współczesne molo, które jest sercem strefy uzdrowiskowej zostało zbudowane w 1971 roku. Jest najdłuższą żelbetową konstrukcją tego typu w Polsce: jego długość wynosi 220 m, a szerokość 9m.

Park im. Stefana Żeromskiego - dla aktywnych i niezmęczonych ścieżka zdrowia z licznymi stacjami, na których można przetestować swoją sprawność fizyczną.

Kamienny Szaniec - element fortyfikacji twierdzy Kołobrzeg wybudowany nad brzegiem morza w latach 1832-1836 w celu osłony rubieży wschodnich twierdzy i portu. Do dziś pozostały jedynie fragmenty, które zostały odpowiednio zabezpieczone i na terenie Kamiennego Szańca funkcjonuje lokal gastronomiczny.

Ekopark wschodni - użytek ekologiczny, chroniący unikatowe siedliska roślin i zwierząt ekosystemu słonawych torfowisk.

Nawiguj

Korzyści wynikające ze spacerowania

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Piesze wycieczki w Zachodniopomorskiem. Gdzie najbardziej warto się wybrać?

Jak spacery po Zachodniopomorskiem, to koniecznie trzeba odwiedzić Wyspę Wolin z Wolińskim Parkiem Narodowym. Jest pełen atrakcji! Możecie tam zwiedzić np. zagrodę pokazową żubrów, a nawet zobaczyć Jezioro Turkusowe z wodą o pięknej barwie, którą zawdzięcza słońcu odbijającemu się od kredowego dna. W samym Wolinie wszyscy miłośnicy historii powinni odwiedzić Centrum Słowian i Wikingów ze skansenem, w którym latem organizowane są liczne pikniki i imprezy. Międzyzdroje należą do najpopularniejszych nadmorskich kurortów Polski. Warto przespacerować się po słynnej Promenadzie Gwiazd, gdzie aktorzy, reżyserzy i inni twórcy związani z polską kinematografią odciskają swoje dłonie. Dzieciom na pewno spodoba się także Bałtycki Park Miniatur z modelami latarni morskich stojących na brzegach Bałtyku.

A propos latarni – najwyższa latarnia morska nad Bałtykiem wznosi się w Świnoujściu i mierzy 64,5 m. Wycieczka po wybrzeżu szlakiem latarni morskich może być prawdziwą przygodą dla całej rodziny. Z kolei na miłośników militariów czeka Trasa Bunkrów Wału Pomorskiego, prowadząca m.in. do Zdbic i na Golcowe Bagno. Miłośnicy niezwykłości też mają co zwiedzać w woj. zachodniopomorskim. Warto odwiedzić np. największe opuszczone miasto w Polsce – Borne Sulinowo – zobaczyć ruiny kościoła w Trzęsaczu, który dosłownie pożarło morze, a także odwiedzić niesamowity krzywy las pod Gryfinem i kaplicę templariuszy w Chwarszczanach, z którą wiąże się legenda o ukrytym skarbie, może nawet św. Graalu. Jeśli lubicie przechadzać się po ogrodach, koniecznie zajrzyjcie do Dobrzycy. Na rozległym terenie zasadzono tu całą kolekcję różnych ogrodów, od francuskich po japońskie, od skalnych, przez wodne, po leśne. Dodatkowo nieopodal wznosi się największy w Polsce labirynt grabowy – łatwo się w nim zgubić, ale w orientacji pomaga wieża obserwacyjna, wznosząca się pośrodku plątaniny korytarzy.