Ciekawe trasy do spacerowania w woj. zachodniopomorskim. Gdzie warto iść w weekend 11 - 12 maja? 10 najlepszych tras

Na spacer w woj. zachodniopomorskim

Łatwa trasa okalająca jezioro Studzieniczno. Połowa trasy to droga asfaltowa o bardzo małym natężeniu ruchu, druga połowa to utwardzona droga leśna/gruntowa. Idealna do biegu, a także jazdy rowerem. Nawiguj

Nim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 11 maja w woj. zachodniopomorskim ma być od 9°C do 18°C. Nie powinno padać. W niedzielę 12 maja w woj. zachodniopomorskim ma być od 7°C do 19°C. Nie powinno padać.

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. zachodniopomorskim, które inni wypróbowali. Wybierz najlepszą dla siebie.

W pochmurny dzień piesza wycieczka z Darłówka do Darłowa bulwarem wzdłuż rzeki Wieprzy. W Darłowie oczywiście zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich i Kościoła Mariackiego. Powrót do Darłówka również bulwarem. Na plaży w Darłówku Wschodnim wreszcie zaświeciło słońce. Nawiguj

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję 147ULTRA Szczecin - Kołobrzeg! Tegoroczne zawody 147Ultra odbędą 9-10 czerwca 2017. Ultrasi - zarówno biegacze, jak i rowerzyści będą mogli zmierzyć się z dystansem 100 mil pięknej trasy prowadzącej z samego serca Szczecina - Wałów Chrobrego nad morze do Kołobrzegu. Biegaczy chcących pokonać ponad sto kilometrów, ale gotowych poczekać jeszcze na deser w postaci 100 mil zapraszamy na 111Ultra malowniczą trasę z Maszewa do Kołobrzegu.

Początek trasy: Karlino

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,26 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 143 m

Suma podejść: 853 m

Suma zejść: 856 m

Trasę dla spacerowiczów poleca Wycieczka_z_przewodnikiem

Poniżej wklejam opis tej samej trasy z 13.10.2024 r.

Trasa wiodła głównie ścieżkami leśnymi. Ze Sławoborza kierowaliśmy się do miejscowości Krzecko. W tej wiosce znajduje się pałacyk (obecnie budynek DPS). W pobliżu natknęliśmy się na pozostałości po dawnej gorzelni (wysoki komin). Warto również zwrócić uwagę na starą wieżę ciśnień. Obecnie w rękach prywatnych. Maszerując ścieżkami leśnymi dotarliśmy do głazu narzutowego (pomnik przyrody), a następnie udaliśmy się na górę Klonówka 172 m.n.p.m. Na tym wzniesieniu wybudowano w 1994 roku drewnianą wieżę jako punkt obserwacyjny. W 2014 roku stanęła nowa murowana o imieniu Beata :) Kolejny odcinek trasy to powrót do Krzecka i dalej w stronę Sidłowa, a następnie kolejny głaz nad rzeką Pokrzywnicą. Stamtąd już z powrotem do Sławoborza.

Trasa, którą przeszliśmy jest "reklamowana" na stronie gminy Sławoborze jako szlak rowerowy. Nie wiem kiedy była znakowana, ale niewiele już z tych znaków nie ma.... nikt nie zadbał o odnowienie szlaku. W niektórych miejscach nie polecam jej rowerzystom bo po prostu nie można przejechać. Najlepiej zaopatrzyć się w mapę i kompas czy jakieś urządzenie nawigacyjne ;)

Nawiguj