Ciekawe trasy do spacerowania w woj. zachodniopomorskim. Gdzie iść w weekend 11 - 12 listopada? Lista 10 tras

W woj. zachodniopomorskim jest sporo ciekawych ścieżek spacerowych. Zebraliśmy dla Was 10 sugestii. Możecie namówić rodzinę i wspólnie poznawać uroki naszego regionu. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Spacerem po woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. zachodniopomorskim, które inni wypróbowali. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 11 listopada w woj. zachodniopomorskim ma być od 3°C do 9°C. Nie powinno padać. W niedzielę 12 listopada w woj. zachodniopomorskim ma być od 5°C do 7°C. Nie powinno padać. 🌳 Trasa spacerowa: Ścieżka Poetów Początek trasy: Mieszkowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,53 km

Czas trwania spaceru: 1 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podejść: 40 m

Suma zejść: 40 m Spacerowiczom trasę poleca Marsch Trasa średniej trudności, postaci pętli o długości 9,6 kilometra. Początek trasy w okolicy romańskiego kościoła św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, w Cychrach. Stamtąd prowadzi do wschodniego końca wsi i tuż za ostatnim domem skręca w lewo, w stronę widocznego w oddali lasu, na skos przez łąki. Tam, gdzie droga styka się z lasem, udaje się odszukać Ścieżkę Poetów (Poetenweg) - leśny dukt, prowadzący dębową alejką. Dzisiaj dębów już wycięte, ciągle jednak czytelne są odziomki pniaków. Ścieżka prowadzi na Pagórek Poetów, czy jak kto chce – na Pagórek Uniesień (poetyckich) i przed 1945 rokiem nazywał się Poetensteig. W masywie pagórka odkryto i przebadano cmentarzysko kultury łużyckiej.

Potem ustawiono kamień, nazwany Trzygłów (Trygław). Za pagórkiem Ścieżka Poetów wiedzie do ruin leśniczówki w sąsiedztwie Wydrzego Stawu, żeby drogą gruntową skręcić w prawo do widocznego wkrótce

Bogusławia. Tak kończy się wędrówka północnym ramieniem pętli Ścieżka Poetów. Można umówić się, że ktoś na nas czeka i odwiezie nas do domu, albo kontynuować wędrówkę południowym ramieniem pętli, które bardzo łagodnie wychodzi wśród domostw Bogusławia

na pola Cychr. Droga początkowo gruntowa, w okolicach widocznej w oddali fermy (chlewni) ma nawierzchnię z płyt betonowych.

Tą drogą dochodzimy do samych Cychr, żeby zakończyć wyprawę.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: spacer po Kostrzynie Początek trasy: Mieszkowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,85 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podejść: 729 m

Suma zejść: 746 m Kys30 poleca tę trasę Krótki spacer po Kostrzynie z Parku Miejskiego na ruiny starego miasta. Najciekawszym zabytkiem w Kostrzynie są ruiny starego miasta i Twierdzy Kostrzyńskiej. Stare miasto zostało kompletnie zniszczone pod koniec II wojny światowej, po wojnie zdecydowano, by ich nie odbudowywać. Na starym mieście wojnę przetrwał zamek, a konkretnie jego mury, które w 1969 roku zostały wysadzone w powietrze.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Szlak IV Dywizji Piechoty (Człopa - Nadarzyce) - Pieszy Czerwony ver. 2021 Początek trasy: Mirosławiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 102,65 km

Czas trwania spaceru: 150 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podejść: 1 006 m

Suma zejść: 984 m Trasę dla spacerowiczów poleca JJ_Active

Szlak IV Dywizji Piechoty (Człopa - Nadarzyce) - Pieszy Czerwony ver. 2021. Kolejny urolkiwy ale dosyć trudny technicznie szlak ponad 100 km. Nawigacyjnie nie jest tak źle w stosunku do mapy choć zdarzają się odstępstwa. Szlak nie da się obecnie przebyć w całości gdyż rozszerzono teren wojskowy zaraz za Narzycami przez który szlak przebiega. Przejazd tylko za zezwoleniem Komendanta WP z Nadarzyc. Oznakowanie akceptowalne choć po samych znakach raczej się szlaku nie przebędzie;) Ale znaki są i jest ich sporo o ile się idzie po szlaku. Szlak osadzony w realiach Wału Pomorskiego po drodze spotykamy pozostałości umocnień. Bardzo dużo odcinków trudnych technicznie do przebycia (dawno zapomniane pozarastane ścieżki głównie w okolicach jezior).

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: lasy okalajace Borne Sulinowo Początek trasy: Szczecinek

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,65 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podejść: 1 560 m

Suma zejść: 1 572 m Trasę dla spacerowiczów poleca WaldiM1952 Lekka trasa w otoczeniu sosnowych lasów.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Szczecinku

🌳 Trasa spacerowa: P-N-ZSW/ZKA-007, Międzyzdroje - Dziwnówek Początek trasy: Wolin

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 83,44 km

Czas trwania spaceru: 27 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 164 m

Suma podejść: 992 m

Suma zejść: 1 049 m Trasę dla spacerowiczów poleca Wiking

NUMER SZLAKU WG PTTK: ZP-108-n

PRZEBIEG SZLAKU: Międzyzdroje – Wapnica – Lubin – Dargobądz - Wolin – Gogolice – Koniewo – Wiejkowo - Mięrzęcin – Troszyn – Piaski Wiekie – Sibin – Dusin – Skarchowo - Kamień Pomorski – Żółcino – Wrzosowo - Dziwnówek

NAZWA SZLAKU: Szlak nad Zalewem Szczecińskim

POWIAT: Grodzki Świnoujście, Kamieński

GMINA: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Kamień Pomorski, Dziwnów

NAWIERZCHNIE: wszystkie rodzaje dróg

KOLOR: niebieski Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Bory Tucholskie dookoła Jeziora Karsińskiego Początek trasy: Biały Bór

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,02 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podejść: 215 m

Suma zejść: 246 m Tourbike poleca tę trasę Kilkugodzinna wycieczka piesza dookoła jeziora. Z Małych Swornychgaci do Swornychgaci 5,8 km żółtym szlakiem. Druga część trasy przez Psią Górę, Owink i fragment PNBT. Dla uważnych obserwatorów sporo ptaków (m.in.: łabedzie, kormorany, zimorodki) i saren.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Brdy (Bydgoszcz - Konarzyny) - pieszy niebieski ver. 2017 Początek trasy: Polanów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 154,07 km

Czas trwania spaceru: 139 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podejść: 3 973 m

Suma zejść: 4 084 m Spacerowiczom trasę poleca JJ_Active

Bydgoszcz Brdyujście (przystanek ZKM) – za torami kolejowymi w lewo – Las Gdański – Osiedle Leśne PKP węzeł szlaków – stacja wodociągów z 1899 r. – Leśny Park Kultury i Wypoczynku –dawne leśnictwo Zacisze – Rynkowo PKP – Smukała pętla MZK – węzeł szlaków – Janowo Stanica Wodna PTTK – Bożenkowo węzeł szlaków – most na kanale lateralnym – Samociążek węzeł szlaków – Koronowo PKS cmentarz panorama na zespół poklasztorny cystersów, kościół św. Andrzeja z XIII/XIV w. – Przyrzecze – zapora wodna węzeł szlaków – Srebrnica – pole biwakowe – Romanowo pole biwakowe – przeprawa promowa węzeł szlaków – Stanica Wodna PTTK Sokole Kuźnica – Zamrzenica – Piła Młyn – Świt węzeł szlaków – Rudzki Most – Gołąbek – Zielona Łąka – Woziwoda – Nadolna Karczma – Lutom – Rytel węzeł szlaków – Mylof – Męcikał węzeł szlaków – Drzewicz węzeł szlaków – Płęsno – Swornegacie węzeł szlaków – Owink – Małe Swornegacie – Ciecholewy – Konarzyny

Szlak długi i trudny. Dużo odcinków trudnych technicznie - chaszcze bez ścieżek z szukaniem kierunku dalszego marszu zwłaszcza w okolicy linii brzegowej. Momentami zanikające (bardzo dawno nie odnawiane) oznakowanie na przemian z oznakowaniem nowym. Tuż za Konarzynami odtworzono mostek, który uległ zniszczeniu - na stronie PTTK jest informacja o braku możliwości przejścia tego odcinka z powodu braku mostu.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Wycieczka do Rezerwatu Uroczysko Jary Początek trasy: Szczecinek

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 5,3 km

Czas trwania spaceru: 413099 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 233 m

Suma podejść: 336 m

Suma zejść: 105 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca A.rz57 Wycieczka do Rezerwatu Uroczysko Jary. Ruszamy ze Złotowa samochodem. Zostawiamy go przy leśniczówce Nowy Dwór. Początkowo drogą asfaltową idziemy w kierunku Górznej. Gdy znudził nam się asfalt weszliśmy w las. Do pierwszego jeziorka szliśmy po bezdrożu lasem. Piękne wrażenia i widoki. Teren dość pagórkowaty. Ponieważ woda była zamarznięta to całe jeziorko obeszliśmy dookoła po lodzie. Częściowo wo0kół brzegu biegnie droga leśna. Następnie skierowaliśmy się do następnego jeziora. Tu odpoczęliśmy na pomoście i ruszyliśmy w drogę powrotną. Początkowo przez las, aby dojść do jego skraju w dolince.. Tom dolinką, początkowo po uczęszczanej a następnie częściowo zarośniętej drodze dotarliśmy do samochodu. Widoki przepiękne. Zadowolą na pewno wszystkich: dzieci i dorosłych. Polecam na wiosenny spacer.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: PTTK Rajd Ostrowiec Początek trasy: Lipiany

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 17,56 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podejść: 864 m

Suma zejść: 866 m Spacerowiczom trasę poleca Deiv

Trasa prowadzi wyznaczonym czarnym szlakiem pieszym. Przeszliśmy odcinkiem z Ostrowca do Warnic. Trasa ta obfituje w liczne pomniki przyrody. Inna nazwa to szlak Aleksandra von Humboldta, ponieważ ten badacz, uczony i podróżnik był na przełomie XVIII i XIX wieku właścicielem majątku Dyszno (Ringenwalde), przez które prowadzi szlak. W Dysznie znajduje się najciekawszy zabytkowy park pałacowy wystąpienie starych drzew, głównie dębów i lip, w tym ogromne, budzące podziw okazy o obwodzie pnia przekraczającym 6 metrów. Wszystkie te drzewa zapisano w rejestrze pomników przyrody. Trzeba dodać, że twórcą pojęcia "Pomnik Przyrody" był właśnie Aleksander von Humboldt.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Ścieżka przyrodnicza Olszynki Początek trasy: Mieszkowice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 3,59 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 275 m

Suma zejść: 278 m Trasę dla spacerowiczów poleca Kys30

Ścieżka "Olszynki" znajduje się na terenie Obwodu Ochronnego Polder Północny-Witnica, który jest obszarem wolnym od okresowych zalewów. Prowadzi w znacznej części drewnianą kładką przez jedyne na terenie Parku obszary leśne (ols porzeczkowy), ale również przez zbiorowiska ziołorośli, podmokłą łąkę oraz szuwar mozgowy. • Długość: około 3 km.

• Ścieżka ma charakter pętli.

• Ścieżka piesza. Ze względu na podmokły teren część trasy wiedzie drewnianą kładką.

• 15 przystanków, każdy wyposażony w tablicę informacyjną.

• Na początku/końcu trasy znajduje się wieża widokowa, wiata i tablica z mapą ścieżki.

• Dojazd: w Kamieniu Małym przy stacji benzynowej należy skręcić w drogę brukową wiodącą na południowy wschód (w kierunku Warty). Po minięciu torów kolejowych droga ta zmienia się w gruntową. Uwaga!!! Droga jest w złym stanie technicznym, w niektórych okresach trudna do przejechania, szczególnie dla autokarów! Wówczas proponujemy zaparkować przed przejazdem kolejowym i dalszą drogę pokonać na piechotę. Wówczas długość trasy (dojście do ścieżki, przejście ścieżką i droga powrotna) wynosi około 5 km.

• Turyści zmotoryzowani mogą zaparkować samochody na parkingu, znajdującym się przy wieży widokowej (ok. 2 km od Kamienia Małego).

• Obecnie brak jest wydanego przewodnika do ścieżki „Olszynki”.

Nawiguj

Czy warto spacerować?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Piesze wycieczki w Zachodniopomorskiem. Gdzie najbardziej warto się wybrać?

Jak spacery po Zachodniopomorskiem, to koniecznie trzeba odwiedzić Wyspę Wolin z Wolińskim Parkiem Narodowym. Jest pełen atrakcji! Możecie tam zwiedzić np. zagrodę pokazową żubrów, a nawet zobaczyć Jezioro Turkusowe z wodą o pięknej barwie, którą zawdzięcza słońcu odbijającemu się od kredowego dna. W samym Wolinie wszyscy miłośnicy historii powinni odwiedzić Centrum Słowian i Wikingów ze skansenem, w którym latem organizowane są liczne pikniki i imprezy. Międzyzdroje należą do najpopularniejszych nadmorskich kurortów Polski. Warto przespacerować się po słynnej Promenadzie Gwiazd, gdzie aktorzy, reżyserzy i inni twórcy związani z polską kinematografią odciskają swoje dłonie. Dzieciom na pewno spodoba się także Bałtycki Park Miniatur z modelami latarni morskich stojących na brzegach Bałtyku.

A propos latarni – najwyższa latarnia morska nad Bałtykiem wznosi się w Świnoujściu i mierzy 64,5 m. Wycieczka po wybrzeżu szlakiem latarni morskich może być prawdziwą przygodą dla całej rodziny. Z kolei na miłośników militariów czeka Trasa Bunkrów Wału Pomorskiego, prowadząca m.in. do Zdbic i na Golcowe Bagno. Miłośnicy niezwykłości też mają co zwiedzać w woj. zachodniopomorskim. Warto odwiedzić np. największe opuszczone miasto w Polsce – Borne Sulinowo – zobaczyć ruiny kościoła w Trzęsaczu, który dosłownie pożarło morze, a także odwiedzić niesamowity krzywy las pod Gryfinem i kaplicę templariuszy w Chwarszczanach, z którą wiąże się legenda o ukrytym skarbie, może nawet św. Graalu. Jeśli lubicie przechadzać się po ogrodach, koniecznie zajrzyjcie do Dobrzycy. Na rozległym terenie zasadzono tu całą kolekcję różnych ogrodów, od francuskich po japońskie, od skalnych, przez wodne, po leśne. Dodatkowo nieopodal wznosi się największy w Polsce labirynt grabowy – łatwo się w nim zgubić, ale w orientacji pomaga wieża obserwacyjna, wznosząca się pośrodku plątaniny korytarzy.

