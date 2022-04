Chemik Police udanie rozpoczął ćwierćfinały. UNI Opole pokonane 3:0

Mistrzynie z Polic zajęły 1. miejsce w tabeli Tauron Ligi po sezonie zasadniczym. Wygrały ligę jednak nieznacznie, z zaledwie punktem przewagi nad Developres Bella Dolina Rzeszów. Te drużyny typowane są do starcia w wielkim finale play off. Zanim jednak do tego dojdzie, lider i wicelider muszą uporać się z dwoma rundami.

Chemik trafił w pierwszej rundzie na 8. zespół tabeli, czyli UNI Opole. Policzanki nie miały problemów z pokonanie rywalek na własnym parkiecie. Opolanki w miarę wyrównaną walkę nawiązały tylko w pierwszym secie. Chemik wygrał go 25:21. W kolejnym policzanki wygrały do 10, w trzeciej partii do 18.

Najlepszą zawodniczką spotkania wybrano Jovanę Brakocevic-Canzian. Serbka zdobyła 18 punktów i był to jej czwarty tytuł MVP w tym sezonie. W ćwierćfinale play off rozgrywane są dwa pojedynki. Rewanż zaplanowano w Opolu na 11 kwietnia (poniedziałek).

W innym meczu ćwierćfinałowym, który odbył się w niedzielny wieczór, IŁ Capital Legionovia Legionowo pokonała także w stosunku 3:0 Grot Budowlanych Łódź.

Grupa Azoty Chemik Police - UNI Opole 3:0 (25:21, 25:10, 25:18)

Chemik: Brakocević-Canzian (18), Czyrniańska (11), Kąkolewska (11), Łukasik (9), Kowalewska (5), Wasilewska (1), Stenzel (libero) oraz Połeć (3), Pol (2) Rios, Żurawska (libero).