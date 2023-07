Chcieli wjechać pod samą plażę. W Świnoujściu posypały się mandaty

Upalna sobota, plaża na świnoujskim prawobrzeżu. Na autobusową linię P czeka spory tłum tych, którzy plażowanie już zakończyli. Ale na leśnej drodze, niemal na samym wejściu na plażę parkują też auta, których nie powinno tu być. - Niech płacą po 5 tysięcy! My mogliśmy autobusem, to oni też mogą - komentowali oburzeni ludzie.

Chodzi o plażę, do której można dostać się od Przytoru nową, tymczasowo utwardzoną drogą za Podziemnym Miastem - to alternatywna droga do plaży, w zamian za zamkniętą z powodu strefy ochronnej wokół gazoportu ulicę Ku Morzu. Problem w tym, że samochody drogą jeździć nie mogą, co od początku zapowiadał prezydent miasta Janusz Żmurkiewicz. - To droga dla pieszych, rowerzystów i miejskiego autobusu, który będzie miał możliwość zrobienia nawrotu na końcu drogi - mówił w rozmowie z "Głosem".