Chciał siłą ukraść tabletki do zmywarki. To był początek jego kolejnych kłopotów

Prokurator Rejonowy w Stargardzie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, któremu zarzucono kradzież rozbójniczą w jednym z dyskontów w Stargardzie. Do przestępstwa doszło 18 września 2023 r.

Sprawca ukrył w śmietniku przy wejściu do sklepu trzy opakowania kapsułek do zmywarki, następnie przekroczył linię kas, wrócił do wejścia, wyjął worek z ukrytymi opakowaniami kapsułek i udał się kierunku wyjścia.

- Pracownica sklepu usiłowała uniemożliwić mu ucieczkę, jednak sprawca użył wobec niej siły popychając ją, w wyniku czego upadła na podłogę, doznając urazu kolana. Sprawca, kontynuując ucieczkę, porzucił skradzione przedmioty na terenie sklepu - wyjaśnia prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Krewki klient został zatrzymany jeszcze tego samego dnia przez policję. Po przesłuchaniu w prokuraturze trafił do aresztu.

W toku śledztwa ustalono, że podejrzany dopuścił się także siedmiu innych kradzieży, których dokonywał w dyskontach na terenie Stargardu, Morzyczyna i Kobylanki. Kradł artykuły spożywcze i chemiczne o łącznej wartości 1424 zł.

Przyznał się do zarzucanych mu czynów. Był uprzednio wielokrotnie karany. Będzie odpowiadał jako recydywista, co oznacza, że grozi mu surowsza kara, nawet do 15 lat więzienia.