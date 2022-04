Ceny mieszkań w Szczecinie. Zdrożały nie tylko nieruchomości. Raty kredytu podskoczyły prawie o sto procent...

Ceny mieszkań w ogłoszeniach sprzedaży wciąż rosną

Tak wynika z raportu Expandera i Rentier.io. Mocno spadła natomiast dostępność kredytów hipotecznych. Szczególnie jest to bolesne dla wnioskodawców posiadających dzieci, ponieważ nowa rekomendacja KNF doprowadziła do urealnienia kosztów życia przyjmowanych przez banki do wyliczeń. W rezultacie dostępna kwota kredytu dla rodziny nierzadko spadła o ponad połowę w porównaniu w z wrześniem 2021 r. Często jest tak niska, że nie da się za nią kupić mieszkania.

Warto też wspomnieć, że pomimo wprowadzanych przez banki obniżek marż, średnie oprocentowanie (zmienne) dla kredytów z najniższym (10 proc.) wkładem własnym przekroczyło właśnie 8 proc. W rezultacie wzrostu oprocentowania oraz coraz wyższych cen mieszkań, raty kredytów na zakup mieszkania o powierzchni 50 m2 zwiększyły się w zależności od miasta od 60 proc. do 111 proc. w porównaniu z okresem tuż przed pandemią.