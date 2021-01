Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie już pod opieką ministerstwa. ZDJĘCIA

Od 1 stycznia 2021 r. organem prowadzącym Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie jest minister rolnictwa i rozwoju wsi. W związku z tym w szkole pojawił się wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, żeby poznać placówkę oraz jej potrzeby.

- Pomoc dla tej szkoły powinna płynąć z wielu ministerstw - uważa Szymon Giżyński. - Nie można inaczej w Polsce gospodarować niż poprzez rozwój rolnictwa, które należy uprzemysłowić w kierunku przetwórstwa. Ale ta szkoła to nie tylko specjalności ogrodnicze, ale też jest tu bardzo ważmy kierunek - technik weterynarii. Warto zauważyć, że szkoła ta ma wyjątkowe położenie, bo z jednej strony jest blisko do rogatek Szczecina, a z drugiej do centrum miasta z ogromnym bogactwem kulturalnym. Młodzież tej szkoły może korzystać z tego bogactwa zanim wróci z rodzinne strony.