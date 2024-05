Burze na Pomorzu Zachodnim. W Grzędzicach pojawiła się trąba powietrzna [WIDEO]

Prognoza pogody na poniedziałek dla województwa zachodniopomorskiego

W całym województwie zachodniopomorskim także w poniedziałek niewykluczone są burze z intensywnymi opadami deszczu. W całym regionie obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 procent. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 21 w poniedziałek.

Temperatura maksymalna wyniesie od 22°C do 24°C, nad morzem około 19°C. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, początkowo lokalnie burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.