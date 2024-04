Burmistrz czy burmistrzyni? W niedzielę gryfinianie zdecydują, kto będzie rządził gminą

- Moje doświadczenie, moja wiedza to jest gwarancja dla państwa - zwracał się z kolei do wyborców Sawaryn. - Ja nie tylko jestem prawnikiem, nie tylko jestem nauczycielem, ale także jestem rolnikiem. Uprawiam gospodarstwo, sadzę drzewa (...), znacie mnie państwo, każdy kto przyszedł do mojej kancelarii, był obsłużony, często za darmo. Szanowni państwo, wiem, jak pomóc mieszkańcom Gryfina - tak podsumował swoje wystąpienie.