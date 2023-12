Brak prądu w zachodniopomorskim. Sprawdź gdzie 8.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin, ul. Ku Słońcu 43 do 49. 11.12 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Struga 17, Piskorskiego 9.

12.12 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Stacyjna 2, 2a, odbiorcy zasilani ze złącza nr 10021ra05.

12.12 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Kolumba 3 do 13, 68 do 73, 79 do 83, 86 do 89, dz.nr 9/3, 9/4, pompownia ścieków, odbiorcy zasilani ze złącza nr 10281, 17554, 20174, 20176.

12.12 od godz. 8:00 do 18:00

Szczecin, ul. Mirabelki 20, dz.nr 10/7, 10/8.

15.12 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Sienkiewicza 6a, 6a/2, 8.

15.12 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Wieniawskiego 15 do 15/3.

15.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat pyrzycki

Świerszczyki, Przywodzie

8.12 od godz. 8:00 do 12:00