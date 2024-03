Brak prądu w zachodniopomorskim. Sprawdź gdzie 7.03 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Czernin od 70 do 72, 140/1. 3.07 od godz. 8:00 do 14:00

Dobrowo 254/3, DZ. 253/2, ODDZIAŁ ZEW. ARESZTU ŚL., Modrolas od 2 do 14, 14A, 15. 3.07 od godz. 8:00 do 14:00

Potworów od 1 do 5, 7, Z-295. 3.07 od godz. 8:00 do 17:00

Budzistowo ulice Kasztelańska od 2 do 9, 9A, od 10 do 21, 21A, od 22 do 32, 34, 37, 101, 111, Lipowa 5, 13 .

3.07 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Kraśnik Koszaliński od 2 do 4, od 6 do 9, 14, od 30 do 33, 33A, 34, od 36 do 40, 40A, 166/2, 235/1.

3.07 od godz. 8:00 do 14:00

powiat szczecinecki

Białowąs od 11 do 14, od 16 do 24, 2/1.

3.07 od godz. 9:00 do 14:00

Kaliska 4, 26, 26A, 27, 28, 28A, dz. nr 57/2, DZ. NR 57/4.

3.07 od godz. 9:00 do 14:00

Wierzchowo 12, 14, 15, od 18 do 21, 24, 27, 28, DZ. 19/32.

3.07 od godz. 9:00 do 14:00