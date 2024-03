Brak prądu w zachodniopomorskim. Sprawdź gdzie 6.03 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w zachodniopomorskim 6.03? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 6.03 w zachodniopomorskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w zachodniopomorskim.

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat kołobrzeski Dębica od 1 do 7, 269/5, Leszczyn od 1 do 3, 5, 229/7.

3.06 od godz. 8:00 do 14:00 Nieżyn 26, 27, 27A, 27B, 27C, 28C, od 29 do 32, 43, 44, 46, 27/1, 46, 48, 49/1, 49/5, 50, 87/1, 88/1, 91/1.

3.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat koszaliński Sieranie od 1 do 4, 4A, od 5 do 7, 7/6, 7A, 8, 11, 11A, 12, 12/1, 13, 15, 16A, 16B, 147, 0076-144/13, 134/7, 147/8.

3.06 od godz. 8:30 do 14:30 Darżewo , 0084 Darżewo-11/13, 0084 Darżewo-11/16.

3.06 od godz. 9:00 do 11:00 Cybulino 7, 8.

3.06 od godz. 9:00 do 14:00 powiat sławieński Wrześnica 97, 98.

3.06 od godz. 10:00 do 15:00

Chomiec od 1 do 3.

3.06 od godz. 8:00 do 17:00 powiat szczecinecki Cybulino 7, 8, 146/2.

3.06 od godz. 9:00 do 14:00 Szczecin Szczecin, ul. Zapadła 11/1, sygnalizacja uliczna na skrzyżowaniu Kolumba i Dąbrowskiego, Kolumba 31 do 34, 39, 50 stacja benzynowa.

6.03 od godz. 8:00 do 16:00 Szczecin, ul. Piańska 4.

6.03 od godz. 8:00 do 15:30 Szczecin, ul. Jaworowa 72.

6.03 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Kostrzyńska 1 do 8a, 12 do 22, Goleniowska 30, 82, 83, Kamieńska 5c, 5d.

6.03 od godz. 8:30 do 14:30 Szczecin, ROD Santocka, odbiorcy zasilani ze złącza nr 25173.

7.03 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Dobrej Nadziei 1, 6, dz.nr 6/14, Wyspiarzy 23, Wiejska 44.

7.03 od godz. 8:00 do 14:00

Szczecin, ul. Pokoju 1a do 1d, dz.nr 9, ROD Złota Praha, ROD im. Pokoju.

8.03 od godz. 8:00 do 14:00 Szczecin, ul. Szosa Polska przepompownia, odbiorcy zasilani ze złącza nr 10161.

8.03 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Metalowa 62g, 63, 63a sklep, dz.nr 3/14 parking.

11.03 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Szosa Polska 88, 90, 94, dz.nr 182.

11.03 od godz. 8:00 do 15:30 Szczecin, ul. Szczawiowa dz.nr 3/29, 3/59, 3/69.

13.03 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Pasieczna 2 do 12, dz.nr 65/2, 65/3, Rymarska 46 do 74 parzyste.

13.03 od godz. 8:30 do 14:30 Szczecin, Łukasińskiego 6a, 6b, 6g, 6h, 8a, 8b, 8c.

13.03 od godz. 8:30 do 14:30 Szczecin, ul. Ostoi Zagórskiego 175, 177, 179, 180, 181, 182.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Bogumiły 5, przybudówka.

15.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat policki Brzózki, dz.nr 342/9.

6.03 od godz. 8:00 do 15:00 Police, ul. Sikorskiego 5, 7, 9.

7.03 od godz. 8:00 do 14:00 Przecław, dz.nr 2/231.

8.03 od godz. 8:00 do 15:00 Nowe Warpno, Miroszewo 60, 67, 108, dz.nr 215/1, 215/3, 215/4, 214/9, 216, 217/2, 219/4, 219/5.

8.03 od godz. 8:00 do 15:00 Tatynia, nr 127, dz.nr 24/2.

8.03 od godz. 8:00 do 15:00 Bobolin, dz.nr 42/37, 42/39, 42/99.

8.03 od godz. 8:00 do 15:00 Przęsocin, ul. Kościelna 9, 12A, Centralna 20 do 29, dz.nr 331/4, 474/7, 859/3, Cicha 4, dz.nr 859/2.

12.03 od godz. 8:00 do 15:00

Tatynia, nr 9 do 16a, dz.nr 48/4, 86/3, ul. Jasienicka 11, dz.nr 338, przepompownia P3, elektrownia wodna, odbiorcy zasilani ze złącza nr 45622.

14.03 od godz. 8:30 do 14:30

powiat wałecki Przelewice

6.03 od godz. 8:00 do 10:00 Laskowo

12.03 od godz. 9:00 do 11:00 powiat gryfiński Gryfino, ul. Łużycka - przystań, dz.nr 4/11.

6.03 od godz. 8:00 do 14:00 Gryfino, ul. Stanisława Lema 23a, 23c, 23e, 25, 27, 29, 31, dz.nr 230/12.

7.03 od godz. 8:00 do 14:00 Białęgi

7.03 od godz. 8:00 do 14:00 Banie ul. Leśna, Jeziorna, Baniewice - ośrodek wypoczynkowy, ośrodek wczasowy Dolna Odra

8.03 od godz. 8:00 do 11:30 Wełtyń, ul. Polna dz.nr 83/1, 83/2, 322/3, 347.

11.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat stargardzki Stargard ul. Niepodległości od nr 70 do nr 72AA, działka 200/3 na ulicy Ignacego Witkiewicza oraz Ignacego Witkiewicza 4

6.03 od godz. 8:30 do 14:00

Oświno odbiorcy z działek nr 61/10; 61/11; 61/5

6.03 od godz. 12:00 do 14:30 Lublino od nr 14 do nr 36

7.03 od godz. 8:00 do 13:00 Bez napięcia odbiorcy zasilani ze stacji , 3194 Trąbki PGR i 3467 Trąbki Cegielnia

8.03 od godz. 8:00 do 12:00 Bez napięcia odbiorcy zasilani ze stacji 3191 Barzkowice Ferma ,

8.03 od godz. 8:00 do 12:00 Słodkowo

8.03 od godz. 8:30 do 13:30 Tychowo działka 568/26

8.03 od godz. 12:00 do 14:00 Grzędzice ul Miodowa numery 1, 3, 5

11.03 od godz. 8:00 do 14:00

Grabowo numer 55

12.03 od godz. 13:00 do 15:00 powiat łobeski Dobra ( nowogardzka ) ul. 3-go maja działki nr 516/30, 516/32, 516/15, 516/17, 516/13, 516/11, 271/1, 271/2

6.03 od godz. 8:30 do 11:00

Połchowo 20

11.03 od godz. 9:00 do 17:00 Łobez Rolna 23

12.03 od godz. 8:00 do 12:00 Łobez ul. Rolna CPN

12.03 od godz. 11:00 do 14:30 Cieszyno dz. nr 169/13

13.03 od godz. 9:00 do 11:00 powiat gryficki W miejscowości Trzebiatów ul. Parkowa ogródki działkowe im. profesora Pieniążka. Za utrudnienia przepraszamy.

6.03 od godz. 9:00 do 17:00 W miejscowości Trzebiatów ul. Kamieniecka ogródki działkowe im. 40-lecia Wojska Polskiego. Za utrudnienia przepraszamy.

7.03 od godz. 9:00 do 17:00 powiat kamieński Grabowo 23A, 24, 60 , 61, 63 , 67

7.03 od godz. 9:00 do 12:00 Gadom

8.03 od godz. 10:00 do 11:30 powiat goleniowski miejscowość Piaski Małe

7.03 od godz. 9:00 do 14:00

Derkacz numer 45B, 39, 40

7.03 od godz. 9:00 do 14:00 wyłączone miejscowości Łęsko (Bącznik) nr. 1 i 2, Tarnowiec Osiedle od nr. 1 do 3, Stawno RSP od nr. 1 do 5 i 25B, 25C, 25D i 25E, Bolechowo Las nr. 21C, 22E i 23E.

7.03 od godz. 9:00 do 16:00 Maszewo ul. Leśna Enea Pomiary Sp. z o.o.. Leśna 9, 14, 14/1, 13, 12, 12A, 10, 10/3, 11, 34, 35, 15, 16, 38A, 38, 37, 36, 37a, 37c, 37e, 37J, 37I, 37G, 37D, 37B, 8, 15, 16, 17, dz. 30. Wisławie 20H, 10Ł, 1, 3, 20G, 5, 9, 11, dz. 123, 20A, 10, 19, 19A, dz. 340/9 - 16, dz. 125/1, Maszewo ul. Wartcka 5, 5/2. Maszewo ul. Obodrytów - cała ulica Maszewo ul. Słoneczna - cała ulica Maszewo ul. Jedności Narodowej 24, Przepompownia Gmina Maszewo, 23d, 23, 23c, 23b, Gastronom Group Sp. z o.o..

8.03 od godz. 8:30 do 9:00

Maszewo ul. Leśna Enea Pomiary Sp. z o.o.. Leśna 9, 14, 14/1, 13, 12, 12A, 10, 10/3, 11, 34, 35, 15, 16, 38A, 38, 37, 36, 37a, 37c, 37e, 37J, 37I, 37G, 37D, 37B, 8, 15, 16, 17, dz. 30. Wisławie 20H, 10Ł, 1, 3, 20G, 5, 9, 11, dz. 123, 20A, 10, 19, 19A, dz. 340/9 - 16, dz. 125/1, Maszewo ul. Wartcka 5, 5/2. Maszewo ul. Obodrytów - cała ulica Maszewo ul. Słoneczna - cała ulica Maszewo ul. Jedności Narodowej 24, Przepompownia Gmina Maszewo, 23d, 23, 23c, 23b, Gastronom Group Sp. z o.o..

8.03 od godz. 13:30 do 14:00 Kościuszki nr 49B, N, M

11.03 od godz. 8:30 do 11:00 Kopice nr 9b, 7b

11.03 od godz. 9:00 do 13:00

Bogusławie 11

11.03 od godz. 9:00 do 14:00 Lubczyna, ulice Plażowa, Topolowa, Żeglarska, Kasztanowa, Brzozowa, Irysów, Lipowa od nr. 46 do 85, Jesionowa, Kapitańska 21, Klonowa, Bosmańska i FIRMA HERSTA

12.03 od godz. 10:00 do 11:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

