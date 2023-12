Brak prądu w zachodniopomorskim. Sprawdź gdzie 4.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w zachodniopomorskim 4.12? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 4.12 w zachodniopomorskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w zachodniopomorskim.

Gdzie obecnie (4.12 9:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat policki Warzymice nr 19.

4.12 od godz. 8:00 do 15:30 Szczecin Szczecin ul. Stary Szlak dz.nr 4/9, 4/10, 4/11, 4/12.

4.12 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin ul. Wojciechowskiego 5, Szymonowica 1, 2, 25 do 29, Zdrojowa 2 do 16 parzyste.

4.12 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin ul. Czorsztyńska 36, 38, 40, 41, 41a, 43, 45.

4.12 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin ul. Wyzwolenia 70 poczta, sygnalizacja uliczna w pobliżu budynku Wyzwolenia 105 - 105a.

4.12 od godz. 9:00 do 17:00 powiat pyrzycki Giżyn

4.12 od godz. 8:00 do 10:30 powiat stargardzki Warszyn Warsztat i Warszyn Gospodarstwo

4.12 od godz. 8:00 do 17:00

Strzebielewo numery 16A i 16AA

4.12 od godz. 8:30 do 14:30 Wiechowo ul. Nad Jeziorem

4.12 od godz. 9:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat stargardzki Ińsko ul. Ogrodowa 2, 2a, 2b, 2c, 3

4.12 od godz. 11:30 do 14:30 Żarowo ul Klonowa działka numer 336

4.12 od godz. 12:00 do 14:00 Ognica nr 59, 58, 63, 62,

5.12 od godz. 9:00 do 14:00 Szczecin Szczecin, ul. Stołczyńska 163.

5.12 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Santocka 36.

5.12 od godz. 8:00 do 15:30 Szczecin, ul. Inwalidzka dz.19/3.

6.12 od godz. 8:00 do 15:30 Szczecin ul. Wyzwolenia 70 poczta, sygnalizacja uliczna w pobliżu budynku Wyzwolenia 105 - 105a.

6.12 od godz. 8:00 do 17:00

Szczecin, ul. Owocowa 14, dz.nr 4/2, 26, 27.

6.12 od godz. 8:00 do 15:30 Załom, ul. Lubczyńska 37a do 37g, dz.nr 147/25.

6.12 od godz. 8:00 do 15:30 Szczecin, ul. Liściasta 3a, 3b.

7.12 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Osiedleńcza 5 do 7/3.

7.12 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Romantyczna 31.

8.12 od godz. 8:00 do 15:30 Szczecin, ul. Żabia 14, 17.

8.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat kamieński Wrzosowo od 25 do 33 oraz od 38 do 52a

5.12 od godz. 8:00 do 15:00 Międzyzdroje ul. Morska 1, Zdrojowa 5c, 9, 15, 19, 21, 21a

5.12 od godz. 8:30 do 13:30 Wrzosowo od 25 do 33 oraz od 38 do 52a

6.12 od godz. 8:00 do 15:00

Międzyzdroje ul. Piastowska, Emilii Plater 21, 27

6.12 od godz. 8:30 do 13:30 powiat pyrzycki Giżyn dz. 170/22

5.12 od godz. 8:00 do 11:00 Giżyn

6.12 od godz. 13:00 do 14:00 Krzemlin od nr 1 do 8 i 30 do 39D, Krzemlin PGR, Krzemlin 17A do18A, 23A, 23B, Działka 66/1, 66/3; Krzemlin Antena GSM

7.12 od godz. 7:45 do 14:30 Tetyń,

7.12 od godz. 8:00 do 9:00 Świerszczyki, Przywodzie

8.12 od godz. 8:00 do 12:00 powiat policki miejscowość Siedlice 60 do 200.

5.12 od godz. 8:00 do 15:00 Siadło Dolne, ul. Róży Wiatrów 1a, 6, dz.nr 81/8, 205/4, 205/5, 205/10.

7.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat gryfiński Przyjezierze , Moryń, ulica Dworcowej , obiekt hotelowo rekreacyjny Jeziorna 8 w Moryniu i tartak przy ulicy Dworcowej w Moryniu.

5.12 od godz. 8:30 do 18:00

Przyjezierze, Moryń, ulica Dworcowa w Moryniu, obiekt hotelowo rekreacyjny Jeziorna 8 w Moryniu i tartak przy ulicy Dworcowej w Moryniu.

6.12 od godz. 8:30 do 18:00 Gryfino ul. Mieszka I-go nr 1 do 17 nieparzyste, 24 do 30 parzyste, 36, 38, garaże, Podgórna 4, Łużycka 63, Witosa 2, 4 do 8.

7.12 od godz. 8:00 do 10:30 powiat goleniowski Stepnica ul. Krzywoustego nr: 50B, 50D, 50H, działki nr 131/15, 131/13,131/12, Auto Komis

5.12 od godz. 9:00 do 14:00 Nowogard ul. Poniatowskiego nr 31A, 31B, działka nr 244

6.12 od godz. 9:00 do 12:00 Kliniska Wielkie ulice Rzemieślnicza, Anny Jagiellonki, Leśna, Osiedlowa, Piastowska, Kolejowa, Południowa, Wiosenna, Klimatyczna FIRMA ASPROD Piekarnia i Cukiernia, Sklep ODIDO

6.12 od godz. 10:00 do 15:00

Goleniów ul. Szczecińska 8D (Bank), 8C (sklep Tanie Faje), 8B (sklep Cocodrillo)

8.12 od godz. 8:00 do 14:00 Świnoujście Świnoujście ul. Gałczyńskiego od 6,8,10,12,14,16,18,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45, 47; Staffa 61; Norwida 1;3;5; Chodakowskiej 6

5.12 od godz. 11:00 do 14:00

ZOBACZ KONIECZNIE Masz jet laga na all inclusive? Musisz znać te zwroty

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

Wideo szkolenie wojsko