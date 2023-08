Brak prądu w zachodniopomorskim. Sprawdź gdzie 29.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (29.08 10:08) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat białogardzki

Kościernica.

29.08 od godz. 8:05 do 10:15

Kościernica 5, 6, od 9 do 11, od 13 do 17, 19, od 21 do 24, 24B, od 25 do 27, 29, 29A, 31, 32, 32A, 32B, 32C, 32D, 33, 33b, 34A, 35, 35B, 36, 36A, od 37 do 41, 41A, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 50B, 52, 53, 203/2, .-153/4, 0027-21, 12/1, 136, 143, 162, 166/1, 169/3, 183/2, 195/1, 20, 216/2, 217/2, 27/4, 305/2, 33/2.

29.08 od godz. 8:00 do 17:00

Nowe Dębno 1.

29.08 od godz. 8:00 do 14:00

powiat kołobrzeski

Kukinia 20, 21, 29, 30, 30C, od 31 do 33, 38, 152/1, 153/1.

29.08 od godz. 8:00 do 16:00