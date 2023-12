Brak prądu w zachodniopomorskim. Sprawdź gdzie 28.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat łobeski

Józefów 8, 8A, od 9 do 11, 11A, od 12 do 14, 14a, od 15 do 18, 21, Z-291, 44/1, 74/3.

28.12 od godz. 9:30 do 11:30

powiat świdwiński

Powalice 57, 63, 64.

28.12 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Osetno 1, Rekowo 2, 3/11, 3/13, od 5 do 11, 13, 15, 16, od 19 do 21, od 23 do 26, od 29 do 32, od 34 do 38, 10/2, 148/2, 150/1, 181/3, 286, 3/10, 4/19, 4/20, 4/22, 4/23, 4/24, 4/32, 4/38, 4/39, 4/40, 4/41, 4/45, 4/47, 4/6, m4/7, 4/9, 8/1, 8/2, 9/4, 9/5, Rekowo-289, Rekowo-56/9.

28.12 od godz. 8:00 do 14:00