Brak prądu w zachodniopomorskim. Sprawdź gdzie 27.11 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Ustowo 44. 27.11 od godz. 8:00 do 15:00

Police, ul. Sasankowa 10, odbiorcy zasilani ze złącza nr 45623, Stokrotki dz.nr 63/8, 63/9, Asfaltowa dz.nr 101/6. 27.11 od godz. 8:00 do 15:30

Niedalino , 280, Zegrze Pomorskie-288, Zegrze Pomorskie-279, Niedalino-297, Niedalino-280. 27.11 od godz. 8:30 do 18:30

Rochowo od 4 do 9, WIES, Warblewo od 1 do 6, 6A, 7, 8, od 10 do 15, 22/1. 27.11 od godz. 8:00 do 12:00

Kazimierz Pomorski od 2 do 19, 19A, 4/5, 4/9, Łekno . 27.11 od godz. 8:30 do 14:30

Kalisz Pomorski ulica Koszalińska 20, 22, 24, 26, 30"A", 32, 36, 38. 27.11 od godz. 8:00 do 14:00

Siedlice, 24 do 25d, warsztat.

29.11 od godz. 8:00 do 16:00

Uniemyśl, 51 do 57, 67, 67c, dz.nr 388/2, 389/1, 389/2, 390, 422/5.

29.11 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowość Zalesie 1 do 8, Leśnictwo Zalesie 1.

30.11 od godz. 8:00 do 15:00

Drogoradz, 16a do 16d, 22 do 26a.

30.11 od godz. 8:30 do 14:30

Myślibórz Wielki 5, 6, 18f do18k, 19p, 21, 23, 24/2, 24f, dz.nr 302/5, 346 do 357, 362, 366 do 376, 379, 383, 386, 387, 411.

1.12 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin

Szczecin, ul. Deszczowa 2c do 23, Senna 4, Mokradłowa 1 do 43, Truskawkowa.

27.11 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Marlicza 26d do 26f, Benesza 26d do 26f.

29.11 od godz. 8:00 do 15:30