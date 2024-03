Brak prądu w zachodniopomorskim. Sprawdź gdzie 27.03 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (27.03 20:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat goleniowski

Bez napięcia f-ma ,,Armatura" Nowogard ul. 3 maja 28c

28.03 od godz. 8:00 do 15:00

Bez napięcia f-ma ,,Armatura" Nowogard ul. 3 maja 28c

29.03 od godz. 8:00 do 15:00

Białuń działki nr 103/21, 103/22, 103/8, 103/9, 103/10, 103/11, 103/12, 103/13

29.03 od godz. 8:00 do 14:00

wyłączone stacje w miejscowości Komarowo Hydrofornia od nr. 48 do 52A Firma ABA Papier Drukarnia, Komarowo Ferma I od nr. 60 do 66, Ferma II 67,68,68A, Ferma III od nr. 54 do 64, Komarowo Kołodziejczak nr. 69, Ferma Krów nr. 53.

2.04 od godz. 8:30 do 9:00