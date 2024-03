Brak prądu w zachodniopomorskim. Sprawdź gdzie 20.03 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin

Szczecin, ul. Jaworowa 72.

21.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Szafera 198, 200, odbiorcy zasilani ze złącza nr 28184.

21.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Doroty 19, dz.nr 45/57.

21.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Żubrów 2a, 3.

21.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Boguchwały 5, 6, Asnyka 19.

21.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Bałtycka 32a do 44, Drewniana 1 do 2a, 4, dz.nr 35/1, Tatarakowa 4 do 24, dz.nr 9/1, 62/7, 62/14, 62/16, 64/4, Irysowa 9, 11, dz.nr 62/12, 62/14, 62/15.

22.03 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Błogosławionej Królowej Jadwigi 40 oficyna.

25.03 od godz. 8:00 do 15:00