Brak prądu w zachodniopomorskim. Sprawdź gdzie 19.04 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat drawski

Jaworze .

19.04 od godz. 10:00 do 15:00

powiat kołobrzeski

Błotnica 30, Przećmino od 1 do 3, od 5 do 7, od 9 do 18, 20, 22, 22A, od 23 do 28, od 30 do 33, 33F, 41, 42, 42A, 43, 43A, 43B, 45, 48, 110, 106/3, 145, 26/2 , 290/1 (GPO), 46, 47, 50 (GPO), 74/11, 98/3.

19.04 od godz. 8:00 do 14:00

powiat sławieński

Słowino 1, 3, 3A, 4, 8, 14, 16, 17, 17A, od 18 do 20, 20"A", 20A, 22, od 24 do 26, 26A, od 27 do 29, 29A, od 30 do 36, od 38 do 40, od 42 do 45, 47, od 49 do 52, od 54 do 57, 57A, od 58 do 64, od 66 do 70, od 73 do 75, 79, 80, 80A, od 81 do 84, 84"B", 84A, od 85 do 88, 90, 483, 378, 395/1, 494/5, 556, 565, 592/2, 593/2, 597/3, 598, 604/2, 604/3, 95/1, Sulimice .

19.04 od godz. 12:00 do 18:00