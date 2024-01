Brak prądu w zachodniopomorskim. Sprawdź gdzie 17.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w zachodniopomorskim 17.01? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 17.01 w zachodniopomorskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w zachodniopomorskim.

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat białogardzki Dębczyno 1, 3, 4, 4A, od 5 do 8, 8A, od 9 do 12, od 14 do 17, 17A, 18, 19, od 21 do 25, 27, 27A, od 28 do 38, 38A, 45, PVII, 165/2, 202/1, DZ. 247/6, Rogowo 1, 2, 2A, 3, 4, 4a, od 5 do 7, od 9 do 11, 37/5, od 61 do 63, 65, 66, 66A, od 67 do 70, 70"B", 70"C", 70A, 71, 72, od 77 do 80, PF3, PF4, PVI, 0068-173, 0068-4/9, 0068-9/4, 9/5, 169/2, 272/1, 37, 9/1, 9/6,, 9/7, 92/1.

17.01 od godz. 9:00 do 12:00 Sadkowo 1, 2, 4, 6, 8, 9A, 12.

17.01 od godz. 8:00 do 14:00 powiat drawski Czaplinek , Łazice-9/27.

17.01 od godz. 8:30 do 12:30

Czarne Małe od 44 do 46, Karsno od 2 do 11, 11A, 12, 14, 15.

17.01 od godz. 8:30 do 12:30 powiat koszaliński Stare Bielice ulice Anyżowa 4, 5, Laurowa 24, 26, Waniliowa od 1 do 4, 7, 8, 9B, 9C, 10 140C, 141A, 308.

17.01 od godz. 8:30 do 14:30 Wyszewo 1, 1A, 2, 2A, 3, 3B, 3c, 3J, 4, 4A, 4B, 4C, 4N, 5, 5A, od 6 do 8, 8B, 9A, od 10 do 12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 15A, od 16 do 18, 18A, 18A/2, 18A/5, 18B, od 19 do 23, od 25 do 29, od 31 do 36, 36/2, 36A, 38, 38A, 39, od 41 do 44, 44A, od 45 do 48, 48A, 68C, 280/5, 334, 341/18, 343/11, 343/14, 343/47, 343/8, 343/9.

17.01 od godz. 8:00 do 11:00

powiat szczecinecki Barwice ulica Dworcowa 7.

17.01 od godz. 10:00 do 11:30 powiat stargardzki Wierzchląd

17.01 od godz. 14:00 do 16:00 Grzędzice ul Narcyzowa działki numer 14/23, 14/19, 14,16

17.01 od godz. 8:45 do 14:45 Suchanki , Suchań Kolonia ,Tarnowo, Modrzewo

18.01 od godz. 8:00 do 9:00 Suchanki , Suchań Kolonia ,Tarnowo, Modrzewo

18.01 od godz. 13:00 do 14:00 Suchanki

18.01 od godz. 9:00 do 13:00 Motaniec działki nr 45/3, 46, C/S Polska Sp. z. o.o profile dylatacyjne

18.01 od godz. 9:00 do 13:30 Dolice ul. Ogrodowa od numeru 40A do numeru 44D, garaże, działka nr 662

19.01 od godz. 9:00 do 13:30 powiat gryfiński Gryfino, ul. Jana Pawła II nr. 5, 7, 9, parking samochodowy.

17.01 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Goszków

17.01 od godz. 9:00 do 14:00 Gryfino, ul. Szczecińska 37, 39, 54, 58, 60, dz.nr 93/2.

18.01 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości: Radostów, Golice, Parchnica, Niesułów i Lubiechów wysypisko

18.01 od godz. 10:30 do 11:00 Stary Błeszyn 35

19.01 od godz. 9:00 do 14:00 Żelewo, ul. Miedwiańska do nr 31, Ogrodowa, Zaciszna.

22.01 od godz. 8:00 do 15:00 Żelewo, od nr 27A do 44f, ul. Miedwiańska od nr 53 do 75, Sosnowa, Plażowa, Leśna.

23.01 od godz. 8:00 do 15:00 powiat pyrzycki Kozielice,

17.01 od godz. 8:00 do 10:00 Kozielice,

18.01 od godz. 12:30 do 14:30 Mielno Pyrzyckie

19.01 od godz. 8:00 do 14:00

powiat policki Bobolin, dz.nr 62/1 do 62/4, 54G, Stobno, dz.nr 62/1 do 62/4, 54G.

17.01 od godz. 8:00 do 14:00

Police, ul. Dolna, Goleniowska, Wojska Polskiego 23.

17.01 od godz. 8:30 do 14:30 Przęsocin, ul. Szkolna dz.nr 229/2.

19.01 od godz. 8:00 do 15:00 Przęsocin, ul. Lazurowa 4 do 12 parzyste, 9 do 13 nieparzyste.

19.01 od godz. 8:00 do 15:00 Trzebież, ul. Polna 16, dz.nr 1104/11, 1104/20, 1104/44, 1104/55.

22.01 od godz. 8:00 do 15:30 Pargowo, cała miejscowość.

23.01 od godz. 9:00 do 16:00 Szczecin Szczecin, ul. Sąsiedzka 16, krótkotrwałe zaniki zasilania.

17.01 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Struga 5, 7, Kmiecika 1.

17.01 od godz. 8:30 do 14:30 Szczecin, ul. Somosierry 5, 6e, 6f, 7, 7a, 47 do 47c, 48 do 53, Wybickiego 3, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 do 28 parzyste, Łukasińskiego 25b, Kozietulskiego 6, 8, 14 do 30 parzyste.

18.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Świętochowskiego 19f, dz.nr 45/4.

18.01 od godz. 8:00 do 15:30 Szczecin, ul. Reczańska 19 do 25 nieparzyste.

18.01 od godz. 8:00 do 15:30 Szczecin, ul. Ku Słońcu 43 do 49.

19.01 od godz. 8:00 do 15:30 Szczecin, ul. Śląska 35 do 36a.

22.01 od godz. 8:00 do 15:30 Szczecin, ul. Boguchwały 5, 6, Asnyka 19.

22.01 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Śląska dz.nr 17/43, odbiorcy zasilani ze złącza nr 15188.

22.01 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, al. Piastów 66, 67.

22.01 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Karpacka dz.nr 61/22, 61/25, 61/30, 61/33.

23.01 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Gdańska dz.nr 3/11, odbiorcy zasilani ze złącza nr 52149.

23.01 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Dworcowa 9, dz.nr 22/55, komora ciepłownicza.

23.01 od godz. 8:30 do 14:30 powiat kamieński Warnowo od 23 do 50 oraz 90, 95 , Domysłów od 53 do 61c

17.01 od godz. 8:30 do 9:15 Warnowo od 23 do 50 oraz 90, 95 , Domysłów od 53 do 61c

17.01 od godz. 15:30 do 16:00 powiat goleniowski Brzozowo budynki nr. 26, 27, 28, 29 i Rancho Annabella

17.01 od godz. 9:00 do 14:00 Przybiernów ul. Woj. Polskiego nr: 17, 17a, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9

18.01 od godz. 9:00 do 14:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

