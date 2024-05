Brak prądu w zachodniopomorskim. Sprawdź gdzie 16.05 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Niegrzebia. 16.05 od godz. 10:48 do 17:30

Jarosław, Stawno. 16.05 od godz. 13:53 do 18:00

Kosowo. 16.05 od godz. 13:53 do 18:00

Wierzchowo, Żabin, Żabinek, Żeńsko. 16.05 od godz. 13:53 do 18:00

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Siadło Dolne 6 do 26a, przepompownia, dz.nr 75/7, 75/8, 105/1, 422. 22.05 od godz. 8:00 do 14:00

Będargowo 20. 22.05 od godz. 8:00 do 15:00

Trzebież ul. Osada Leśna, Leśna dz.nr 21/1. 20.05 od godz. 8:00 do 14:00

Przecław nr 101. 20.05 od godz. 8:00 do 15:00

Przęsocin, ul. Kościelna 2, kościół, dz.nr 460. 20.05 od godz. 8:00 do 15:00

Brzózki 1 do 6a. 17.05 od godz. 8:00 do 14:00

Szczecin ul. Truskawkowa 5 do 11. 21.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin ul. Jana z Czarnolasu 3 do 5a. 20.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Wały Chrobrego 3, Muzeum Narodowe. 20.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Żniwna 55/1, 55/2. 20.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin ul. Wiarusa 38, 42. 20.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Błogosławionej Królowej Jadwigi 40 oficyna. 17.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin ul. Somosierry 10e do 14, 15b, 44c, 45, 45a. 17.05 od godz. 8:00 do 15:00

Trzebież, ul. Kościuszki 13, 13a, 13b, 13m. 23.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Olsztyńska 2 do 2b, 4, 4a. 21.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Klonowa 1 do 19 nieparzyste, 8 do 22 parzyste, dz.nr 171/4.

21.05 od godz. 8:00 do 14:00

Szczecin, ul. Zajęcza.

21.05 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Piesza 6.

22.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Kamienna 25a do 25e.

22.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Orna 1, 3, dz.nr 22/1, 22/7, 22/8.

22.05 od godz. 8:30 do 15:00

Szczecin, ul. Harnasiów 20.

23.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Miodowa dz.nr 22/19.

23.05 od godz. 8:00 do 15:00

powiat goleniowski

Przybiernów budynki na ulicy Świerkowej

17.05 od godz. 9:00 do 11:00

Maszewo budynek nr. 14 na ulicy Moniuszki.

17.05 od godz. 9:00 do 14:00

Stepnica budynki na ulicy Parkowej nr. 2, 4, 5, 8, 9 i ulica Krótka nr. 2, 3.

17.05 od godz. 12:00 do 14:00