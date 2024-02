Brak prądu w zachodniopomorskim. Sprawdź gdzie 14.02 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat kołobrzeski

Charzyno ulica Polna 11 10, 11, 11A, 12, 13, 13A, 14.

14.02 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Sierakowo Sławieńskie od 1 do 14, 14A, 15, 16, 18, od 20 do 22, 25, 56, 14/6, 145/2, 254/3, Sierakówko 17, Suszka 1, 2.

14.02 od godz. 9:00 do 15:00

powiat sławieński

Pomiłowo , Warszkowo ulice Kolonia 6, 10, od 15 do 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 34A, od 35 do 37, od 40 do 43, 45, 49, 51, 53, 59, 63, 65, 67, 69A, 69b, 71, 73, 1422/17, 1422/18, 1422/19, Makowa 38, Stary Młyn 9, 11, 16, 22, 78/B, 54/2, Szkolna 21, 23, 25, 34, 44 , 108/1, 175/16, Warszkówko 27/B, 27/C, od 36 do 38, 38/A, 38/B, 39, 39F, 39H, 188/2, 191/5.

14.02 od godz. 8:00 do 17:00