Brak prądu w zachodniopomorskim. Sprawdź gdzie 10.10 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (10.10 8:10) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat kołobrzeski

Bardy 29, 30, 169, Dębogard 12, 118, 59.

10.10 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Iwięcino od 50 do 61, 67, 182/2, 141/5, 87/3, DZ. 229/3, DZ. 319, Iwięcino-182/1, Rzepkowo od 1 do 3, 3A, 4, 5 B, 5A, 5B, 5C, od 6 do 11, 13, 14, 16, od 18 do 25, 25/2, 26, 27, 1/5.

10.10 od godz. 8:00 do 18:00

powiat sławieński

Noskowo, Noskowo, Wrześnica.

10.10 od godz. 8:00 do 16:00

powiat szczecinecki

Gołębiewo .

10.10 od godz. 8:00 do 14:00