Brak prądu w zachodniopomorskim. Sprawdź gdzie 10.04 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w zachodniopomorskim 10.04? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 10.04 w zachodniopomorskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w zachodniopomorskim.

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat białogardzki Buczek od 1 do 4, 4A, 5, 5a, 6, 7, 7A, od 8 do 13, 23, 24A, 25, 25A, 26, 26A, 209/5, 203/2, 293/13, 293/2 293/3, 302/3.

4.10 od godz. 8:00 do 13:00 Lubiechowo od 1 do 3, 5, od 9 do 14, od 16 do 25, 25A, od 26 do 30, od 32 do 38, 104, 158, 169, 169/1, 198/1, 205/1, 207, b.d., dz. 147 OŚWIETLENIE DROGOWE, dz. 203.

4.10 od godz. 9:00 do 14:00 powiat kołobrzeski Dygowo ulica Kołobrzeska 1, 2, 2A, 3, 3A, 5, 7, 9, 9B, 11, 20, DZ. 89 , 632.

4.10 od godz. 14:00 do 20:00 Dźwirzyno ulica Wyzwolenia 4B.

4.10 od godz. 8:00 do 14:00

Dźwirzyno ulica Wyzwolenia , 757.

4.10 od godz. 9:00 do 15:00 powiat koszaliński Sowinko 7.

4.10 od godz. 8:30 do 16:30 Sowno 1, 1A, 1B, od 2 do 4, 4A, od 5 do 16, b.d..

4.10 od godz. 8:30 do 16:30 Chałupy 14B.

4.10 od godz. 8:00 do 13:00 powiat pyrzycki Tetyń, Maruszewo

10.04 od godz. 8:00 do 9:30 powiat policki Kołbaskowo nr 22.

10.04 od godz. 8:00 do 15:00 Przecław nr 113.

10.04 od godz. 8:00 do 15:00 Tatynia 9 do 16a, dz.nr 48/4, 86/3, Jasienicka 11, dz.nr 338, przepompownia P3, elektrownia wodna, odbiorcy zasilani ze złącza nr 45622.

15.04 od godz. 8:00 do 14:00 Trzebież ul. Osadników 29a, 29b, 31, 33 do 35a, 41 do 45, Polna 25, 27, 29, 38 do 46, Piaskowa 1a.

16.04 od godz. 8:00 do 14:00

Przęsocin, ul. Ptasia dz.nr 193/13, 197/10, 197/14.

16.04 od godz. 8:00 do 15:00 Tanowo, ul. Gunicka 18c, 18d, 18g, 18h, 18k, 19, 19b, 19c, dz.nr 18, 21, 24, 30, 35/3, 38/4, 38/8, 78/11.

16.04 od godz. 8:30 do 13:00 powiat gryfiński Żelisławiec, dz.nr 331/4, 331/5, 332/14.

10.04 od godz. 8:00 do 15:00 Gryfino, ul. Armii Krajowej 8a Autocentrum, 10.

11.04 od godz. 8:00 do 14:00 Szczecin Szczecin, ul. Staffa 26, 28.

10.04 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Chłopska 73.

10.04 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Policka dz. 34/3.

10.04 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Sztarka 1, 2, 3 do 13 nieparzyste, dz.nr 27/1 do 27/5, 27/7, 27/8, Leśne Ogrody 1, 2, dz.nr 27/8.

10.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Stwosza 1, 2, Kossaka 2 do 4, 6, 7, 9, 9a, 10c, 11, 11a, 12.

10.04 od godz. 8:30 do 14:30 Szczecin, ul. Wieczorowskiego 1, 4, 14 do 26 parzyste.

11.04 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin ul. Wieniawskiego 14, Wołogoska 1, 1a, 7.

11.04 od godz. 8:30 do 14:30 Szczecin ul. Przestrzenna 75, 68.

12.04 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Goleniowska 67.

12.04 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Rafy Koralowej 6 do 26 parzyste, Rybitwy dz.nr 20/11, 20/16.

12.04 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin ul. Baczyńskiego 1.

12.04 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin ul. Janickiego 15 do 18.

15.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Wojska Polskiego 53/22, kuchnia cateringowa.

15.04 od godz. 8:00 do 18:00

Szczecin, ul. Śródziemnomorska 7, 11, dz.nr 23/39, 23/42, Chłodna dz.nr 23/42.

15.04 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Szklana 1a, dz.nr 3/25, Metalowa 26, 29 do 34, 64, 64a, 68, 69.

15.04 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Blizińskiego 4, 22, dz.nr 7/3, Ludowa 22, parking.

16.04 od godz. 8:00 do 15:30 Szczecin, ul. Walczaka 6a, 9, 9a, 10, dz.nr 51.

16.04 od godz. 8:00 do 15:00 powiat kamieński Wisełka Nowowiejska 11d

10.04 od godz. 8:00 do 13:30 Dziwnów ul Kościelna nr 4,6 ,działka nr 30/1 611/15

10.04 od godz. 9:00 do 14:00 Ostromice 58, 59

11.04 od godz. 8:30 do 12:00 Kamień Pomorski Kaprala Koniecznego 1, 2, 3b , Niezłomnych 8

11.04 od godz. 9:00 do 16:00

Dąbrowa

11.04 od godz. 9:00 do 13:00 Wisełka Nowowiejska 9, 9a, 9c

11.04 od godz. 11:00 do 14:00 powiat stargardzki Stargard ulica Nowakowskiego 36, 38

10.04 od godz. 8:30 do 13:30 Klępino

10.04 od godz. 13:00 do 14:00 Wapnica od 51 do numeru 67, Wapnica numer 9 oraz Wapnica działka 67/1

11.04 od godz. 8:15 do 14:30 Stargard ulica Nowakowskiego 40, 42, 44, 46

11.04 od godz. 8:30 do 14:00 Jęczydół ul. Jagodowa, Jęczydół działka 144/3, Jęczydół 6

12.04 od godz. 8:00 do 14:00 Morzyczyn Osiedle Południowe nr 33, 34

12.04 od godz. 9:00 do 12:00 Kluczewo ul Metalowa, ul Miedziana działka numer 201/7

12.04 od godz. 12:00 do 14:00

powiat goleniowski Osina : 58, 61, 59, działki nr 6/3, 6/5

10.04 od godz. 9:00 do 12:00

Rurzyca ul. Siewna nr : 3,7

11.04 od godz. 9:00 do 13:00 Rurzyca ul. Goleniowska nr 16

11.04 od godz. 9:00 do 12:00 Krępsko ul. Spacerowa nr : 2, 6, 1h

12.04 od godz. 10:00 do 14:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

