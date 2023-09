Blisko blisko 375 mln zł trafi do zachodniopomorskich samorządów w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Spotkanie podsumowujące nabór wniosków odbyło się w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

- Łącznie w skali kraju 4,5 miliarda złotych trafią w ramach kolejnego naboru do gmin, na terenie których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne. To już trzeci nabór dedykowany w tej kadencji do gmin popegeerowskich - zauważył Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. - Nabór, dzięki któremu gminy, które przez lata były wykluczone i nie miały szans na to, aby móc zrealizować inwestycje na swoim terenie. Mogą uzyskać dofinansowanie do 98 procent przy realizacji najważniejszych inwestycji. W naszym województwie 113 gmin otrzyma dofinansowanie. Wszystkie gminy popegeerowskie w województwie zachodniopomorskim otrzymają takie dofinansowanie na konkretne inwestycje. Do naszego województwa trafi 375 milionów złotych.