Biegacze z Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego Szczecin rezygnują z mistrzostw Europy

IO w Paryżu to najważniejsza impreza roku. Obaj walczyli o kwalifikacje, ale nie dali rady. Nowicki w maratonie liczył na „bilet” z odpowiedniej pozycji w światowym rankingu. Okazało się, że na finiszu kwalifikacji spadł o trzy lokaty i do Paryża nie pojedzie.

- To było szalone 1,5 roku z nieustannym wyścigiem z czasem, ciągłą pogonią za wynikiem. Ostatecznie nie zakwalifikowałem się na igrzyska - zabrakło niewiele. Ze względu na ostatni intensywny okres i konsekwencje zdrowotne z tego płynące zrezygnowałem z udziału w ME w półmaratonie w Rzymie - poinformował maratończyk z MKL. Teraz zadba o zdrowie i przygotowania do narodzin dziecka.

Słowikowski o Paryż walczył na początku maja w Nassau. Polskiej sztafecie nie udało się to, a indywidualnie sprinter MKL też wypadał blado np. w Memoriale Kusocińskiego.