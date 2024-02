Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 9.02 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat koszaliński

Buszyno od 1 do 5, od 7 do 12, od 17 do 22, od 25 do 29, 40A, 140, 89/3.

2.09 od godz. 8:00 do 16:00

powiat policki

Bobolin, ul. Czekoladowa dz.nr 42/157, 42/158, 42/169, 42/174 do 42/176, 42/179, 42/183.

9.02 od godz. 8:00 do 15:00

Police, ul. Nadbrzeżna 1b, dz.nr 89/5.

9.02 od godz. 8:00 do 15:00

Pargowo cała miejscowość, koło łowieckie.

9.02 od godz. 9:00 do 17:00

Uniemyśl 16a do 16d, Drogoradz 22 do 26a.

12.02 od godz. 8:30 do 14:30

Stobno, 7b do 24.

14.02 od godz. 8:30 do 14:30

powiat goleniowski

Nowogard ul. Asnyka działka nr 290/8 i 290/9

9.02 od godz. 8:30 do 11:00