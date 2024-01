Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 9.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Krzecko 1, 2, 2A, 3, 3a, od 4 do 10, 10/2, od 11 do 13, od 15 do 18, 20, 22, 13/2 13/4, 19/1, 31, 59/5, DZ. 12/2, DZ. 97/1, DZ. 97/2, DZ4/1, Sidłowo od 1 do 3, 3A, od 4 do 13, 13A, 13b, 14, 15, 15A, 16, 16A, od 17 do 21, 30, 34, Sławoborze ulice Krzyżowa 9, 11, 614/10, 616, Dz. 614/3, Świdwińska 33C, 34, 34E, 35, 36A, 37, 0011-534/3, 480, 519/12, 519/4, 533/2, 534, 534/9 10, 534/7, 519/13, 614/7. 1.09 od godz. 8:00 do 17:00

Dołganów 1, 2, 4, 6, 9, 12, 14, Kłodzino od 1 do 6, od 8 do 17, od 19 do 21, 24/18, 6/31, 8 (złącze kablowe 1- obok placu zabaw). 1.09 od godz. 8:00 do 17:00

powiat sławieński

Słowinko od 10 do 13, KOL.7, Słowino od 5 do 7, 10, 11, 11/12, 12, 13, 15.

1.09 od godz. 8:00 do 16:00

Karwice od 10 do 13, od 15 do 20, Miłomyśl 1, 2, Sęczkowo od 2 do 6, 6A, od 7 do 9, od 11 do 13, 13/3, od 15 do 20, 20A, od 22 do 24.

1.09 od godz. 8:00 do 16:00

powiat kamieński

Dziwnów Osiedle Rybackie od 10a do 16i oraz od 70 do 113

9.01 od godz. 8:00 do 10:00

Gostyniec dz.nr 124/10 124/11 124/18 124/17 124/12 124/13 124/15 124/16

10.01 od godz. 8:00 do 14:00