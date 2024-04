Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 6.04 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Stargard ulica Nowakowskiego 26, 28 9.04 od godz. 8:30 do 13:30

Klępino 9.04 od godz. 8:30 do 9:30

Stargard ulica Kraszewskiego 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 9.04 od godz. 8:00 do 14:30

Krępsko ul. Spacerowa nr : 2, 6, 1h 12.04 od godz. 10:00 do 14:00

Rurzyca ul. Goleniowska nr 16 11.04 od godz. 9:00 do 12:00

Rurzyca ul. Siewna nr : 3,7 11.04 od godz. 9:00 do 13:00

Osina : 58, 61, 59, działki nr 6/3, 6/5 10.04 od godz. 9:00 do 12:00

Rurzyca budynki na ulicy Dębowej 2 i 4 9.04 od godz. 9:00 do 11:00

Rurzyca ul. Goleniowska 87 8.04 od godz. 8:00 do 14:00

Stargard ulica Nowakowskiego 36, 38

10.04 od godz. 8:30 do 13:30

Klępino

10.04 od godz. 13:00 do 14:00

Wapnica od 51 do numeru 67, Wapnica numer 9 oraz Wapnica działka 67/1

11.04 od godz. 8:15 do 14:30

Stargard ulica Nowakowskiego 40, 42, 44, 46

11.04 od godz. 8:30 do 14:00

Jęczydół ul. Jagodowa, Jęczydół działka 144/3, Jęczydół 6

12.04 od godz. 8:00 do 14:00

Morzyczyn Osiedle Południowe nr 33, 34

12.04 od godz. 9:00 do 12:00

Kluczewo ul Metalowa, ul Miedziana działka numer 201/7

12.04 od godz. 12:00 do 14:00

Szczecin

Szczecin, ul. Frycza-Modrzewskiego 1 do 21, Janickiego 15 do 20, sklep, punkt gastronomiczny, dz.nr 6/4, 80 garaże, 97, Rostworowskiego 21, dz.nr 6/2.

9.04 od godz. 8:00 do 15:00