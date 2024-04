Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 5.04 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Gdzie obecnie (5.04 9:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Żórawie Szczawno 19 do 23. 5.04 od godz. 9:00 do 15:00

Żelewo ul. Miedwiańska dz.nr 121, 161. 5.04 od godz. 8:30 do 14:30

Czarna Łąka ul. Przyjazna nr 13,17,19,11,15, 21, 31, 33 5.04 od godz. 9:00 do 13:00

Żdżary nr : 22a, 22, 24A, 24 działki nr 63/2, 63/5 5.04 od godz. 8:00 do 12:00

Nowe Warpno, ul. Miroszewo 2 do 15, dz.nr 207/4, 907 do 909, 913 do 918, 923 do 929, 931. 5.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Ostrowska 9a, 25, 44, 46, 48, 54, plac budowy, dz.nr 11/8. 5.04 od godz. 8:00 do 15:00

Strzeżewo 3a 5.04 od godz. 9:00 do 12:00

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Świeszyno 9B, 10E. 4.05 od godz. 8:00 do 12:00

Niekanin ulice Miła 9, 11, 13, Radosna 3, 6, 7, 9, 15, 21, 23, 34 U, 34"O", 34E, 34I, 34K, 34N, 34R 34J, 34P. 4.05 od godz. 9:00 do 15:00

Stare Drawsko , 114. 4.05 od godz. 8:00 do 12:00

Połczyn-Zdrój ulice Powstańców Warszawskich 7, 9, 10, 12, 14, od 16 do 18, 20, 21, Sobieskiego 1A, 1B, Szpitalna 7. 4.05 od godz. 8:00 do 15:00

Kłokówko, Nowe Borne, Nowy Toporzyk, Plebanówka, Toporzyk. 4.05 od godz. 8:00 do 10:15

Szczecin

Szczecin, ul. Blizińskiego 22, dz.nr 7/3, Ludowa parking.

5.04 od godz. 10:30 do 15:00

Szczecin, ul. Cytrynowa, ul. Borsucza 12, 28B do 28E, 45, dz.nr 44.

6.04 od godz. 9:00 do 13:00

Szczecin, ul. Frycza-Modrzewskiego 1 do 21, Janickiego 15 do 20, sklep, punkt gastronomiczny, dz.nr 6/4, 80 garaże, 97, Rostworowskiego 21, dz.nr 6/2.

9.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Maciejowicka 36, dz.nr 14/11 skatepark.

9.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Tczewska 8.

9.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Słowackiego 1, 1a kościół, 2.

9.04 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Policka dz. 34/3.

10.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Sztarka 1, 2, 3 do 13 nieparzyste, dz.nr 27/1 do 27/5, 27/7, 27/8, Leśne Ogrody 1, 2, dz.nr 27/8.

10.04 od godz. 8:00 do 15:00