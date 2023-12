Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 4.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin, ul. Romantyczna 31. 8.12 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Osiedleńcza 5 do 7/3. 7.12 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Liściasta 3a, 3b. 7.12 od godz. 8:00 do 15:00

Załom, ul. Lubczyńska 37a do 37g, dz.nr 147/25. 6.12 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Owocowa 14, dz.nr 4/2, 26, 27. 6.12 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin ul. Wyzwolenia 70 poczta, sygnalizacja uliczna w pobliżu budynku Wyzwolenia 105 - 105a. 6.12 od godz. 8:00 do 17:00

Szczecin, ul. Inwalidzka dz.19/3. 6.12 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Santocka 36. 5.12 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Stołczyńska 163. 5.12 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Żabia 14, 17.

8.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat kamieński

Wrzosowo od 25 do 33 oraz od 38 do 52a

5.12 od godz. 8:00 do 15:00

Międzyzdroje ul. Morska 1, Zdrojowa 5c, 9, 15, 19, 21, 21a

5.12 od godz. 8:30 do 13:30

Wrzosowo od 25 do 33 oraz od 38 do 52a

6.12 od godz. 8:00 do 15:00

Międzyzdroje ul. Piastowska, Emilii Plater 21, 27

6.12 od godz. 8:30 do 13:30

powiat pyrzycki

Giżyn dz. 170/22

5.12 od godz. 8:00 do 11:00

Giżyn

6.12 od godz. 13:00 do 14:00

Krzemlin od nr 1 do 8 i 30 do 39D, Krzemlin PGR, Krzemlin 17A do18A, 23A, 23B, Działka 66/1, 66/3; Krzemlin Antena GSM

7.12 od godz. 7:45 do 14:30