Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 4.04 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat świdwiński

Bystrzynka od 1 do 7, 7B, 7c, 9, 96/3, 96/9, DZ. 50, Niemierzyno 1, 2.

4.04 od godz. 8:00 do 10:00

Bystrzyna ulica Widokowa 2, 12 1, 1A, 1C, od 2 do 4, 4F, 5, 6, 161/6, 161/8, 161/9, 26/2, 6/1, 6/14, 6/17, 6/25, 6/26, 6/3, 6/34, 6/36, 6/6, 6/8, 84/3, 84/8, Bystrzynka 78/4, 161/1, Bystrzyna-24, Dobrowola od 1 do 4, 4A, 67/3, Bystrzyna-69.

4.04 od godz. 10:30 do 13:30

powiat drawski

Świerczyna 29, Wielboki od 1 do 3, od 5 do 7, od 10 do 16, 16B, 17, od 22 do 24, 28, 30, 30A, 0094 Wielboki-209/4.

4.04 od godz. 13:30 do 15:30

powiat koszaliński

Łekno od 2 do 5, 5A, od 6 do 15, 16A, 17, od 19 do 29, 29A, od 30 do 34, 237/3, 0014-237/7, 0014-80/10, 11/5, 237/5, 237/6, 31, 81/1, Mączno 5"A", 10b, 11.

4.04 od godz. 8:30 do 14:00