Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 30.05 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Bobolin, ul. Polna 17 do 19, dz.nr 35/27, 35/34, 35/43, 35/48. 5.06 od godz. 8:00 do 15:00

Rurzyca ulice Parkowa, Jaśminowa, Spacerowa, Wesoła, Wierzbowa, Kolista, Jesionowa, Orzechowa, Jesienna, Jagodowa, Dębowa, Wiązowa, Farmerska, Goleniowska od numeru 1 do 55. Kliniska Wielkie ulice Piastowska, Letnia, Zimowa, Północna, Klimatyczna, Wiosenna, Południowa, Pogodna, Osiedlowa, Kolejowa, Leśna, Rzemieślnicza Anny Jagiellonki, Księżnej Dąbrówki, Zaścianek. Pucko, Pucie 5.06 od godz. 10:00 do 10:45

Police, pl. Bolesława Chrobrego baszta, kiosk, sklep warzywny, sklep z chemią gospodarczą, dz.nr 2693/2, Wojska Polskiego 6, 8.

5.06 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin

Szczecin, pl. Zawiszy Czarnego 3 do 5.

3.06 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Szosa Polska 100, ROD Neptun.

3.06 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Inwalidzka 56, 58.

3.06 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Poronińska 1 do 1b, Chobolańska 45.

3.06 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Miodowa dz.nr 22/19, odbiorcy zasilani ze złącza nr 20865.

4.06 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Brodzińskiego 32 do 34, 39 do 42, 45, 63, 76 do 79, 81 do 84.

4.06 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Jelenia 5 do 34, Bobrowa 24, 26.

4.06 od godz. 8:30 do 14:30