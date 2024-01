Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 3.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat drawski

Stare Worowo.

od 1.02 godz. 20:23 do 1.03 godz. 6:30

powiat sławieński

Warszkowo ulice Jana Pawła II, Kolonia, Łąkowa, Makowa, Mieszka I, Pstrągowa, Słoneczna, Słupska, Spacerowa, Szkolna.

1.03 od godz. 1:56 do 6:00

powiat koszaliński

Ujazd.

od 1.02 godz. 21:13 do 1.03 godz. 5:15

powiat białogardzki

Kozia Góra 1, 1/4, 2, 5, 6, 8, 10, 10/1, 11, 11A, 11C, od 12 do 15, 17, 0016-10/12, 47/4, 48/4, 56/8, Krukowo 2, 2/1, od 3 do 12, 14, 15/28, od 16 do 20, 20/3, 20/4, 101, 102, 15/12, 15/24, DZ10/13, Malonowo 1, 2, 2/1, od 3 do 6, 8, 8A, od 9 do 14, od 16 do 20, 20a, od 21 do 24, 64, 0085-87/1, 0085-9, 152/11.

1.03 od godz. 8:00 do 14:00