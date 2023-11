Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 27.11 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w zachodniopomorskim 27.11? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w zachodniopomorskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Gdzie obecnie (27.11 14:05) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat świdwiński Połczyn-Zdrój ulice 5 Marca, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Bolesława Chrobrego, Browarna, Chopina, Cmentarna, Demokracji, Dolna, Gdańska, Graniczna, Grunwaldzka, Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Kolejowa, Kołobrzeska, Koszalińska, Kościuszki, Krótka, Krucza, Mariacka, Marii Konopnickiej, Mickiewicza, Mieszka I, Miodowa, Młyńska, Nowa, Ogrodowa, Okrzei, Orła Białego, Parkowa, Piwna, Polna, Powstańców Warszawskich, Reymonta, Rynkowa, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sobieskiego, Solankowa, Sportowa, Stanisława Moniuszki, Stanisława Staszica, Strażacka, Szczecinecka, Szpitalna, Targowa, Traugutta, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Warszawska, Wąska, Wiejska, Wilcza, Wojska Polskiego, Wolności, Zamkowa, Zdrojowa.

27.11 od godz. 13:29 do 14:30 Połczyn-Zdrój ulice 5 Marca, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Bolesława Chrobrego, Browarna, Chopina, Cmentarna, Demokracji, Dolna, Gdańska, Graniczna, Grunwaldzka, Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Kolejowa, Kołobrzeska, Koszalińska, Krótka, Mariacka, Marii Konopnickiej, Mickiewicza, Mieszka I, Miodowa, Młyńska, Nowa, Ogrodowa, Okrzei, Parkowa, Piwna, Polna, Powstańców Warszawskich, Reymonta, Rynkowa, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sobieskiego, Solankowa, Sportowa, Stanisława Moniuszki, Stanisława Staszica, Strażacka, Szczecinecka, Szpitalna, Targowa, Traugutta, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Warszawska, Wąska, Wiejska, Wojska Polskiego, Wolności, Zamkowa.

27.11 od godz. 12:43 do 14:45

Bolkowo, Borkowo, Borucino, Bronowo, Bronówko, Brusno, Brzękowice, Brzozowica, Buślarki, Buślary, Czarnkowie, Dobino, Dziwogóra, Gaworkowo, Grabno, Gromnik, Grzybnica, Jelonki, Karsin, Karwie, Kłokowo, Kłokówko, Kocury, Kołacz, Kołaczek, Lipno, Łężek, Łośnica, Międzyborze, Milice, Nowe Borne, Nowe Ludzicko, Nowy Toporzyk, Ogartowo, Ogartówko, Ogrodno, Ostre Bardo, Ostrowąs, Pasieka, Plebanówka, Połczyńska, Popielawy, Popielewice, Popielewko, Popielewo, Przyrowo, Przyrówko, Redło, Rzęsna, Sękorady, Skarbimierz, Sucha, Szeligowo, Toporzyk, Tychówko, Wardyń Dolny, Wardyń Górny, Widów, Zaborze, Zajączkowo, Zajączkówko, Zdroiska, Zdroje, Żołędno.

27.11 od godz. 13:29 do 14:30

Brusno, Brzękowice, Czarnkowie, Dziwogóra, Gaworkowo, Jelonki, Karsin, Kocury, Kołacz, Łężek, Milice, Ogartowo, Ogartówko, Ogrodno, Ostrowąs, Pasieka, Połczyńska, Popielawy, Popielewice, Popielewko, Popielewo, Przyrowo, Zdroje.

27.11 od godz. 12:43 do 14:45 Biała Góra, Biernów, Gręzino, Jezierzyce, Rzecino, Stare Ludzicko, Świerznica.

27.11 od godz. 13:29 do 14:30 Bierzwnica, Cieszeniewo.

27.11 od godz. 13:29 do 14:30

powiat szczecinecki Łęknica.

27.11 od godz. 12:43 do 14:45 Kaźmierzewo, Liniec, Łeknica, Piaski, Sulikowo.

27.11 od godz. 12:43 do 14:45 Boleszkowice, Krosino ulice Długa, Dworcowa, Krótka, Polna, Rzeczna, Spacerowa, Szkolna, Zakładowa, Wielanowo.

27.11 od godz. 12:43 do 14:45 powiat koszaliński Kazimierz Pomorski od 2 do 19, 19A, 4/5, 4/9, Łekno .

27.11 od godz. 8:30 do 14:30 Niedalino , 280, Zegrze Pomorskie-288, Zegrze Pomorskie-279, Niedalino-297, Niedalino-280.

27.11 od godz. 8:30 do 18:30 powiat policki Police, ul. Sasankowa 10, odbiorcy zasilani ze złącza nr 45623, Stokrotki dz.nr 63/8, 63/9, Asfaltowa dz.nr 101/6.

27.11 od godz. 8:00 do 15:30 Ustowo 44.

27.11 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin Szczecin, ul. Deszczowa 2c do 23, Senna 4, Mokradłowa 1 do 43, Truskawkowa.

27.11 od godz. 8:30 do 14:30

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat stargardzki Morzyczyn ul Wspólna 5

28.11 od godz. 8:00 do 11:30

Morzyczyn ul Długa 35a, 35c

28.11 od godz. 10:00 do 14:30 Grzędzice ul Wiśniowa działka numer 302/4

29.11 od godz. 12:30 do 14:00 Żarowo ul Polna 43

30.11 od godz. 8:30 do 14:00

Klępino od numeru 36 do numeru 100

30.11 od godz. 9:00 do 10:00 Tychowo działka 568/26

1.12 od godz. 8:15 do 11:00 Strachocin 24a

1.12 od godz. 10:00 do 14:00 powiat gryfiński Gryfino, ul. Łączna 1b, 1c.

28.11 od godz. 8:00 do 15:00 Stara Rudnica

28.11 od godz. 9:00 do 14:00 Stara Rudnica

29.11 od godz. 9:00 do 14:00 miejscowość Macierz

30.11 od godz. 9:00 do 14:00 powiat kamieński Międzyzdroje ul. Spokojna, Gryfa Pomorskiego 45, 45a, 47, 47a, 49, Dąbrówki 2, 2a

28.11 od godz. 8:30 do 13:30

Międzyzdroje ul. Cicha, Dąbrówki 2, 4, 4a , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 15a, Gryfa Pomorskiego 56

29.11 od godz. 8:30 do 13:30 powiat goleniowski Przybiernów ul. Bolesława Chrobrego 35 (35/1); 34; 33; 31 (70); 30; 36 Stacja Paliw " Tank"; GDDKiA Oddział w Szczecinie - oświetlenie; 31A, 84; 85 Państwowy Instytut Geologiczny - st. Hydro ; 32; 72; 39 (38B); 38A; 38; 38B; 37; 49; 49A; PUWiS Sp. z o.o. - przepompownia MP 15; 49B; Stacja Bazowa Orange Polska S.A.; 29; 50B; 50A; 50; 28G; 51; 51B; 51A; 28; 28A; 28B; 28E, 28F

28.11 od godz. 8:45 do 10:15 obręb Kulice ( za orlikiem ) budynki nr 39h, k, m, p, 40, 40b, d, e

29.11 od godz. 9:00 do 14:00

Goleniów ulica Turkusowa i działka nr. 48/14

30.11 od godz. 11:00 do 14:00 Nowogard ul. Poniatowskiego nr 31A, 31B, działka nr 244

6.12 od godz. 9:00 do 12:00

powiat pyrzycki Kozielice,

29.11 od godz. 8:00 do 9:00 Kozielice

30.11 od godz. 8:00 do 9:30 Kozielice

30.11 od godz. 16:00 do 18:00 powiat policki Siedlice, 24 do 25d, warsztat.

29.11 od godz. 8:00 do 16:00 Uniemyśl, 51 do 57, 67, 67c, dz.nr 388/2, 389/1, 389/2, 390, 422/5.

29.11 od godz. 8:30 do 14:30 miejscowość Zalesie 1 do 8, Leśnictwo Zalesie 1.

30.11 od godz. 8:00 do 15:00 Drogoradz, 16a do 16d, 22 do 26a.

30.11 od godz. 8:30 do 14:30 Myślibórz Wielki 5, 6, 18f do18k, 19p, 21, 23, 24/2, 24f, dz.nr 302/5, 346 do 357, 362, 366 do 376, 379, 383, 386, 387, 411.

1.12 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin Szczecin, ul. Marlicza 26d do 26f, Benesza 26d do 26f.

29.11 od godz. 8:00 do 15:30 Szczecin, ul. Na Stoku 121, 123, 129.

29.11 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Grodzka 23, 38, 40, Kurkowa 1.

29.11 od godz. 8:30 do 13:30 Załom, ul. Parkowa 9a, dz.nr 221/42, 221/245.

29.11 od godz. 9:00 do 14:00 Szczecin ul. Złotowska 15 do 24.

30.11 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Rybacka Książnica Pomorska.

1.12 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Karpacka dz.nr 61/22, 61/25, 61/30, 61/33.

1.12 od godz. 8:00 do 15:00

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

Wideo W jakim kierunku powinna się zmieniać UE?