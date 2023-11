Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 24.11 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w zachodniopomorskim 24.11? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 24.11 w zachodniopomorskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w zachodniopomorskim.

Gdzie obecnie (24.11 5:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat świdwiński Gawroniec, Kapice, Nowe Resko, Stare Resko. od 23.11 godz. 23:42 do 24.11 godz. 5:45 powiat kołobrzeski Gościno ulica Lipowa. od 23.11 godz. 16:57 do 24.11 godz. 5:30 Sarbia. od 23.11 godz. 22:45 do 24.11 godz. 6:30 Dźwirzyno ulice Admiralska, Komandorska, Piastowska, Wiosenna. od 23.11 godz. 5:37 do 24.11 godz. 6:30 Rusowo. od 23.11 godz. 23:23 do 24.11 godz. 5:30 Kukinia. od 23.11 godz. 22:31 do 24.11 godz. 6:45 powiat koszaliński Dobre. od 23.11 godz. 20:32 do 24.11 godz. 6:30 Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice. od 23.11 godz. 22:34 do 24.11 godz. 6:45

Rochowo, Rzeczyca Wielka. od 23.11 godz. 15:27 do 24.11 godz. 5:30 Kościernica, Powidz, Sowinko, Stołpie. od 23.11 godz. 14:00 do 24.11 godz. 6:15 Chocimino. od 23.11 godz. 18:51 do 24.11 godz. 7:00 Bobolice ulice Fabryczna, Matejki, Mickiewicza, Ogrodowa, Przemysłowa, Reja, Reymonta, Warszawska. od 23.11 godz. 16:32 do 24.11 godz. 6:45 Grotniki, Jadwiżyn, Kępiste, Różewko, Ubiedrze. od 23.11 godz. 15:20 do 24.11 godz. 5:15 Chlebowo, Chmielno, Łozice-Cegielnia, Nowosiółki, Stare Łozice, Zaręby. od 23.11 godz. 16:50 do 24.11 godz. 6:15 Chociwle, Głodowa. od 23.11 godz. 16:32 do 24.11 godz. 6:45 powiat sławieński Sęczkowo. od 23.11 godz. 13:22 do 24.11 godz. 6:00

Korlino, Łącko, Nacmierz. od 23.11 godz. 18:55 do 24.11 godz. 7:00

Żabno. od 23.11 godz. 17:05 do 24.11 godz. 5:15 powiat szczecinecki Wojsławiec. od 23.11 godz. 15:38 do 24.11 godz. 5:45 Parsęcko. od 23.11 godz. 18:49 do 24.11 godz. 6:30 powiat gryfiński Stare Łysogórki. od 23.11 godz. 22:50 do 24.11 godz. 5:30 powiat goleniowski Łaniewo. od 23.11 godz. 23:18 do 24.11 godz. 7:30

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat łobeski Zagórzyce od 29 do 31.

24.11 od godz. 9:00 do 13:00 Zagórzyce 32, 34, 35.

24.11 od godz. 9:00 do 13:00 Rożnowo Łobeskie .

24.11 od godz. 9:00 do 13:00 Zagórzyce od 25 do 28.

24.11 od godz. 9:00 do 13:00

powiat koszaliński Mścice ulice Dworcowa , 262/47, Gerberowa 8, Koszalińska 1A, 1B, 1K, 3, 4, od 6 do 8, od 10 do 12, 16, 18, 18A, 228/36, DZ. 228/16, Rzemieślnicza od 1 do 7, Zalesie 1, 2, od 4 do 6, 6A, od 9 do 11, 11A, 14, 15, 17, 18, 22, 22B, 24, 26, 28, 178/8, 726/5 , 228/9, 285/2, dz. 228/22, DZ. 228/28.

24.11 od godz. 8:30 do 14:30 Barnin, Będzinko, Będzino, Zagaje.

24.11 od godz. 14:00 do 21:00 Karnieszewice 1A, 182/3, Siecieminek 1, Trawica 10, 10A, 10C, 11.

24.11 od godz. 8:30 do 14:30 powiat sławieński Boryszewo od 3 do 9, 9A, 82/1, 9.

24.11 od godz. 8:00 do 14:00

powiat szczecinecki Ubocze 1, od 3 do 7, Ubocze-376/1.

24.11 od godz. 8:30 do 14:00

Radostowo 1, 69/5.

24.11 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin Szczecin, ul. Santocka dz.nr 8/2, Witkiewicza 41d, kiosk.

24.11 od godz. 8:00 do 15:30 Szczecin, ul. Cietrzewia 24 do 29.

24.11 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Deszczowa 2c do 23, Senna 4, Mokradłowa 1 do 43, Truskawkowa.

27.11 od godz. 8:30 do 14:30 Szczecin, ul. Marlicza 26d do 26f, Benesza 26d do 26f.

29.11 od godz. 8:00 do 15:30 Szczecin, ul. Na Stoku 121, 123, 129.

29.11 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Grodzka 23, 38, 40, Kurkowa 1.

29.11 od godz. 8:30 do 13:30 Załom, ul. Parkowa 9a, dz.nr 221/42, 221/245.

29.11 od godz. 9:00 do 14:00 Szczecin ul. Złotowska 15 do 24.

30.11 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Rybacka Książnica Pomorska.

1.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat gryficki W miejscowości Niechorze ul. Ku latarni i Urocza. Za utrudnienia przepraszamy.

24.11 od godz. 8:00 do 15:00 powiat stargardzki Chociwel, obręb Karkowo nr 32e, 32h, 32k, 31i, 31h, 31g, 31f, 31e, działki nr 51/14, 51/4, 51/5

24.11 od godz. 9:00 do 11:00 Kozy nr 34, oraz działka nr 103/6

24.11 od godz. 10:00 do 13:00 Ińsko ul. Ogrodowa 2, 2a, 2b, 2c, 3

24.11 od godz. 11:30 do 14:30 Grzędzice ul Boczna 2 i ul Gryfa 37

27.11 od godz. 9:00 do 11:00

Morzyczyn ul Wspólna 5

28.11 od godz. 8:00 do 11:30 Morzyczyn ul Długa 35a, 35c

28.11 od godz. 10:00 do 14:30

Grzędzice ul Wiśniowa działka numer 302/4

29.11 od godz. 12:30 do 14:00 Żarowo ul Polna 43

30.11 od godz. 8:30 do 14:00 Klępino od numeru 36 do numeru 100

30.11 od godz. 9:00 do 10:00 powiat gryfiński Wełtyń, ul. Polna.

24.11 od godz. 9:00 do 11:00 Gryfino, ul. Łączna 1b, 1c.

28.11 od godz. 8:00 do 15:00 Stara Rudnica

28.11 od godz. 9:00 do 14:00 Stara Rudnica

29.11 od godz. 9:00 do 14:00 powiat goleniowski Karsk nr 15A do 15R, 16A,F,G,H,Ł,M, 49A,E,D, 51A

24.11 od godz. 11:00 do 14:00 Przybiernów ul. Bolesława Chrobrego 35 (35/1); 34; 33; 31 (70); 30; 36 Stacja Paliw " Tank"; GDDKiA Oddział w Szczecinie - oświetlenie; 31A, 84; 85 Państwowy Instytut Geologiczny - st. Hydro ; 32; 72; 39 (38B); 38A; 38; 38B; 37; 49; 49A; PUWiS Sp. z o.o. - przepompownia MP 15; 49B; Stacja Bazowa Orange Polska S.A.; 29; 50B; 50A; 50; 28G; 51; 51B; 51A; 28; 28A; 28B; 28E, 28F

28.11 od godz. 8:45 do 10:15

obręb Kulice ( za orlikiem ) budynki nr 39h, k, m, p, 40, 40b, d, e

29.11 od godz. 9:00 do 14:00 Nowogard ul. Poniatowskiego nr 31A, 31B, działka nr 244

6.12 od godz. 9:00 do 12:00 powiat policki Ustowo 44.

27.11 od godz. 8:00 do 15:00 Police, ul. Sasankowa 10, odbiorcy zasilani ze złącza nr 45623, Stokrotki dz.nr 63/8, 63/9, Asfaltowa dz.nr 101/6.

27.11 od godz. 8:00 do 15:30

Siedlice, 24 do 25d, warsztat.

29.11 od godz. 8:00 do 16:00 Uniemyśl, 51 do 57, 67, 67c, dz.nr 388/2, 389/1, 389/2, 390, 422/5.

29.11 od godz. 8:30 do 14:30 miejscowość Zalesie 1 do 8, Leśnictwo Zalesie 1.

30.11 od godz. 8:00 do 15:00 Drogoradz, 16a do 16d, 22 do 26a.

30.11 od godz. 8:30 do 14:30

powiat kamieński Międzyzdroje ul. Poprzeczna

27.11 od godz. 8:30 do 13:30 Międzyzdroje ul. Spokojna, Gryfa Pomorskiego 45, 45a, 47, 47a, 49, Dąbrówki 2, 2a

28.11 od godz. 8:30 do 13:30 powiat pyrzycki Kozielice,

29.11 od godz. 8:00 do 9:00

ZOBACZ KONIECZNIE Urlop potrafi rozczarować. Oczekiwania kontra rzeczywistość

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

ZOBACZ KONIECZNIE Urlop potrafi rozczarować. Oczekiwania kontra rzeczywistość

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

iPolitycznie: Czy Donald Tusk zawetuje zmiany w unijnych traktatach?