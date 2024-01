Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 24.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (24.01 1:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat świdwiński

Batyń od 1 do 7, 9, 10, od 12 do 55, 57, 57A, 58, od 60 do 66, 331/6, .-108/7, 169/2, 185/1, 216, Dąbrówka 1, 2, Głodzino 1, 2, 4, 5, od 8 do 12, 12A, od 14 do 20, 26, 97/3, Rąbino 8, 19/2, 67, 67A, od 68 do 85, 0050-19/2, 254/8, 27, dz. 254/7, Zbytki 2.

24.01 od godz. 8:00 do 14:00

powiat kołobrzeski

Gościno ulica Lubkowicka 22.

24.01 od godz. 8:00 do 15:00

Jarogniew , 983/1, Lubkowice 9, od 13 do 15, 15A, od 16 do 18, 18a, 21, 74, 79/1, 79/8, 80/4.

24.01 od godz. 8:00 do 15:00