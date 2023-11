Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 22.11 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (22.11 8:14) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat świdwiński

Krosino 21, 21A, od 24 do 26, 26A, 26B, od 27 do 29, od 31 do 33, 33A, 33B, 34, 34F, 35, 78/11, 78/7, 0034-78/5, 68/7, 77/8, 78/12, 78/8.

22.11 od godz. 8:00 do 12:00

powiat drawski

Stare Kaleńsko , 177/9, Żelisławie-177/13, Żelisławie-177/20, Żelisławie 1, 1A, 1D, 3, 3A, od 4 do 6, 20, 21 A, 21 K, 0074 Żelisławie-177/29, 0074 Żelisławie-177/33, 0074 Żelisławie-92/4, 0074-Żelislawie-113/4, 113/5, 113/7, 177/16, 177/18, 80/12, 80/26, 80/6, dz nr 80/11 obr. Żelisławie, Żelisławie-109/2, Żelisławie-110, Żelisławie-138, Żelisławie-177/11, Żelisławie-177/12, żelisławie-177/19, Żelisławie-177/30, Żelisławie-177/32, Żelisławie-178/6, Żelisławie-80/15, Żelisławie-80/20, Żelisławie-80/21, Żelisławie-80/34.

22.11 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Barnin 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 4B, 7, 8, 8A, od 9 do 15, 15A, od 16 do 18, 0125-144/3, 168/1, 172/9, 363, 375/1, 376, 436/13, 436/2, Będzinko , 0125-118/6, 121/12, 127/5, 127/6, 136/14, 375/1, 436/12, Będzino , 168/1, Zagaje 4, 6, 6 GA, 6C, 6D, 6FF, 6H, 6L, 7, 7 G, 7E, 8, 8F, 0125-127/12, 0125-127/3, 118/7, 120/38, 120/43, 120/42, 127/4.

22.11 od godz. 8:00 do 14:00