Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 22.02 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (22.02 10:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Stare Bielice ulice Bałtycka 38, 40, 42, 43, 45, 53, 55, Poziomkowa 9, Szkolna 3 od 42 do 45, 50B, 128/3. 22.02 od godz. 8:30 do 14:30

Daszewo , Krzywopłoty 4, 5, 17, 18, 20, 20A, 27, 30, 33, 38, 41, 42, 612, 612/104 612/78, 612/115, 612/116, 612/77, 612/79, Witolub od 3 do 5, 5A, 6, 13, 14, 14A, 15, 0007-637, 359/1, 385/9, NA SŁUPIE/SKRZYNKA BUDOWLANA. 22.02 od godz. 8:00 do 17:00

Szczecin, ul. Chłodna 110 do 116 parzyste, 115, 117, dz.nr 15/1, 15/2, 15/10, Szkocka 1 do 7 nieparzyste, Północna 23, 25.

22.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Stołczyńska 128, odbiorcy zasilani ze złącza nr 08871.

22.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Modra dz.nr 13/3, 13/4, odbiorcy zasilani ze złącza nr 18274.

22.02 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Mickiewicza 109 do 121 nieparzyste.

22.02 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Tczewska 1 do 5, 5c do 5e, 7a, 8 do 10, 14 do 16, 48 do 49c, 51, 60.

22.02 od godz. 8:30 do 14:30

powiat policki

Warzymice, ul. Turkusowa 3, 5, 17a, 18b, dz.nr 99/10, 101/2.

22.02 od godz. 8:00 do 17:00