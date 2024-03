Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 21.03 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat białogardzki

Przegonia 13A.

21.03 od godz. 8:00 do 15:00

Karlino ulice Bolesława Chrobrego 3/4, 4, 10, 12, 14, od 16 do 20, od 22 do 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 60A, 62, 62 A, 62A, 62B, 004-3/8, 3/4, 3/5, 3/8, DZ3/9, Kościuszki 38, 40, 42, 46, Słoneczna 1, 4, 6, 8, od 10 do 14, od 16 do 19, od 21 do 24, 26, 28, 29, 32, 0004-47/159, 004-47/182, 47/108, 47/112, 47/114, 47/116, 47/117,118, 47/123, 47/161, 47/162, 47/163, 47/164, 47/61, 47-111, DZ. 47/180, Spokojna , 3/5, 3/8, 3/9, DZ. 3/4.

21.03 od godz. 8:00 do 15:00

powiat drawski

Siemczyno , Stare Kaleńsko , 177/9, Żelisławie-177/13, Żelisławie-177/20, Żelisławie 1, 1A, 1D, 3, 3A, od 4 do 8, od 10 do 13, 15, od 18 do 20, 21 A, 21 K, 0074 Żelisławie-177/29, 0074 Żelisławie-177/33, 0074 Żelisławie-92/4, 0074-Żelislawie-113/4, 113/5, 110, 113/7, 177/16, 177/18, 18, 80/12, 80/26, 80/6, dz nr 80/11 obr. Żelisławie, Żelisławie -176/5, Żelisławie dz. 20/1, Żelisławie-109/2, Żelisławie-110, Żelisławie-138, Żelisławie-14, Żelisławie-172, Żelisławie-177/11, Żelisławie-177/12, żelisławie-177/19, Żelisławie-177/30, Żelisławie-177/32, Żelisławie-178/6, Żelisławie-22, Żelisławie-80/15, Żelisławie-80/20, Żelisławie-80/21, Żelisławie-80/34, Żelisławie-9.

21.03 od godz. 8:30 do 11:30