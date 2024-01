Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 21.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin, al. Piastów 66, 67. 22.01 od godz. 8:00 do 15:00

Tanowo, ul. Jeziorna 119a. 25.01 od godz. 8:00 do 15:00

Pilchowo, dz.nr 4/59, 4/74, odbiorcy zasilani ze złącza nr 44509, 46141. 24.01 od godz. 8:00 do 15:00

Uniemyśl, 68b, 69f, dz.nr 435, 444/6, odbiorcy zasilani ze złącza nr 12748 oraz 45936. 24.01 od godz. 8:00 do 15:00

Pargowo, cała miejscowość. 23.01 od godz. 9:00 do 16:00

Trzebież, ul. Polna 16, dz.nr 1104/11, 1104/20, 1104/44, 1104/55. 22.01 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Kraszewskiego 1A, 1B, 3. 24.01 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Dworcowa 9, dz.nr 22/55, komora ciepłownicza. 23.01 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Gdańska dz.nr 3/11, odbiorcy zasilani ze złącza nr 52149. 23.01 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Dworcowa 9, dz.nr 22/55, 25/1, stacja ładowania, Św. Ducha 2. 23.01 od godz. 8:00 do 17:00

Szczecin, ul. Karpacka dz.nr 61/22, 61/25, 61/30, 61/33. 23.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Śląska 35 do 36a. 22.01 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Boguchwały 5, 6, Asnyka 19. 22.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Śląska dz.nr 17/43, odbiorcy zasilani ze złącza nr 15188. 22.01 od godz. 8:00 do 15:30

Wolin ul. Słowiańska 38, 38a, 39, 40, 41, 43, 43a, 45, 47, 49, 51, 53, 53a, 55, 57, 59, 59a 24.01 od godz. 8:00 do 12:00

Domysłów 5h, 20, 2b 23.01 od godz. 8:00 do 14:00

Wolin ul. Sienkiewicza 1 , 1a , 2, 3, 8b, 27, 28, 29, 30, Słowiańska 1 22.01 od godz. 8:00 do 12:00

Szczecin, ul. Ku Słońcu 43 do 49. 26.01 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Dzielnicowa 39 do 45 nieparzyste. 26.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Ranowska 2a, 4, 5, dz.nr 74/1, Jana z Czarnolasu 2a. 26.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Dzierżonia 70, 72, 72a, 72b. 25.01 od godz. 8:00 do 15:00

powiat gryfiński

Żelewo, ul. Miedwiańska do nr 31, Ogrodowa, Zaciszna.

22.01 od godz. 8:00 do 15:00

Gądno numery domów od 1 do 5 oraz numer 9

22.01 od godz. 9:00 do 14:00

Chojna ul Owocowa działki nr. 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/12, 61/13, 61/15, oraz działka 52

22.01 od godz. 9:00 do 13:00

Wierzchlas - numery od 13 do 24,

22.01 od godz. 11:00 do 16:00

Żelewo, od nr 27A do 44f, ul. Miedwiańska od nr 53 do 75, Sosnowa, Plażowa, Leśna.

23.01 od godz. 8:00 do 15:00

miejscowość Białęgi

23.01 od godz. 9:00 do 14:00

Żabnica, ul. Krótka dz.nr 140/2, 141/4, odbiorcy zasilani ze złącza nr 72371 oraz 0115412.

24.01 od godz. 8:00 do 15:30