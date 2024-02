Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 20.02 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (20.02 18:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Siadło Dolne, ul. Oliwki dz.nr 122/2, 122/20 do 122/29. 21.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Sojczyńskiego 13 do 19 nieparzyste, dz.nr 12/17, 12/22, 12/23, 14/23. 21.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Axentowicza 21 do 31 nieparzyste. 21.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Graniczna 3, 15, 17, 19 do 19d. 21.02 od godz. 8:00 do 15:30

Police, ul. Wyszyńskiego 12 do 20 parzyste. 29.02 od godz. 11:00 do 13:00

Police, ul. Wyszyńskiego 22 do 30 parzyste. 22.02 od godz. 9:00 do 11:00

Szczecin, Łukasińskiego 6a, 6b, 6g, 6h, 8b, 8c.

21.02 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Chłodna 110 do 116 parzyste, 115, 117, dz.nr 15/1, 15/2, 15/10, Szkocka 1 do 7 nieparzyste, Północna 23, 25.

22.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Stołczyńska 128, odbiorcy zasilani ze złącza nr 08871.

22.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Modra dz.nr 13/3, 13/4, odbiorcy zasilani ze złącza nr 18274.

22.02 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Mickiewicza 109 do 121 nieparzyste.

22.02 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Tczewska 1 do 5, 5c do 5e, 7a, 8 do 10, 14 do 16, 48 do 49c, 51, 60.

22.02 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Widzewska 4, 6, dz.nr 28/15, 28/16.

23.02 od godz. 8:00 do 15:00