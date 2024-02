Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 19.02 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (19.02 23:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Komarowo Hydrofornia od nr. 48 do 52A Firma ABA Papier Drukarnia, Komarowo Ferma I od nr. 60 do 66, Ferma II 67, 68, 68A, Ferma III od nr. 54 do 64, Komarowo Kołodziejczak nr. 69, Ferma Krów nr. 53. 20.02 od godz. 16:30 do 17:00

Przybiernów ulica Bolesława Krzywoustego od nr. 3 do 18 i działka nr. 755 27.02 od godz. 9:00 do 11:00

Kliniska ulica Księżnej Dąbrówki nr. 5 i 9 i ulica Zaścianek od nr. 1 do 12 26.02 od godz. 9:00 do 11:00

Szczecin, ul. Axentowicza 21 do 31 nieparzyste. 21.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Sojczyńskiego 13 do 19 nieparzyste, dz.nr 12/17, 12/22, 12/23, 14/23. 21.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Graniczna 3, 15, 17, 19 do 19d. 21.02 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, Łukasińskiego 6a, 6b, 6g, 6h, 8b, 8c.

21.02 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Stołczyńska 128, odbiorcy zasilani ze złącza nr 08871.

22.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Przyjaciół Żołnierza dz.nr 2/27, tablica informacyjna na przystanku.

22.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Chłodna 110 do 116 parzyste, 115, 117, dz.nr 15/1, 15/2, 15/10, Szkocka 1 do 7 nieparzyste, Północna 23, 25.

22.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Modra dz.nr 13/3, 13/4, odbiorcy zasilani ze złącza nr 18274.

22.02 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Tczewska 1 do 5, 5c do 5e, 7a, 8 do 10, 14 do 16, 48 do 49c, 51, 60.

22.02 od godz. 8:30 do 14:30