Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 18.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat świdwiński

Ogartowo 40, Połczyńska od 7 do 9, 9 C, 9A, 0117-197/4 , 29/7, 30/1, 32/1, 61/4.

18.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat sławieński

Boryszewo 10, 11, 11A, od 12 do 15, 15"A", od 17 do 19, od 21 do 30, 30A, od 31 do 36, od 38 do 40, 42, 38/2, 68/11, 68/13, 68/4, 68/6, 82/2, 85.

18.12 od godz. 9:00 do 16:00

powiat koszaliński

Karnieszewice 1A, 182/3, Siecieminek 1, Trawica 10, 10A, 10C, 11.

18.12 od godz. 8:30 do 14:30

powiat policki

Police, ul. 1 Maja 6 8.

18.12 od godz. 8:00 do 15:00

Tanowo, ul. Wiatraczna od nr 29 wzwyż, Brzozowa dz.nr 543, Jasienicka 18, 18A.

18.12 od godz. 8:00 do 15:00