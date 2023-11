Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 16.11 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (16.11 14:15) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat drawski

Złocieniec ulica Leśna od 1 do 6, od 8 do 14, 18.

16.11 od godz. 8:30 do 14:30

powiat koszaliński

Wyszewo 4B, 334, 343/11, 343/47, 343/8, 343/9.

16.11 od godz. 8:30 do 14:30

Iwięcino od 45 do 47, 48B, 361/2, Kołzin od 1 do 3, Wierciszewo 1, 3, 3C, od 5 do 9, od 11 do 13, 13A, od 14 do 17, 19, 20, 20A, od 21 do 33, od 35 do 38, 40A, od 41 do 45, 45A, 46, 47, 47B, od 48 do 53, 54 A, 54A, od 55 do 58, 60, 61, 61b, od 62 do 65, 65A, od 66 do 72, 172/4, 173/1, 203/7, 214, 215/1, 229, 276/2, 328, 33, 331/1, 391/1, 98/2.

16.11 od godz. 8:00 do 18:00